El Gobierno concede una nueva cadena de TDT a los accionistas de Prisa que se enfrentaron a Oughourlian

El Gobierno da el paso para que haya una nueva cadena de televisión en abierto en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la licencia de un nuevo canal de TDT al consorcio en el que participan los accionistas españoles de Prisa que se enfrentaron a su presidente y máximo accionista, Joseph Oughourlian, precisamente por su intento de que la dueña de El País y la Cadena SER optara directamente a lanzar la nueva televisión.

El nuevo canal estará gestionado por la empresa Servicios Integrado de Entretenimiento Televisivo, que se ha presentado al concurso bajo el acrónimo SIETE. Y es que Siete y La Séptima son los nombres que se barajan para el nuevo canal. SIETE está participado por varios de los socios críticos de Prisa, como los integrados en Global Alconaba (que controla una participación conjunta del 7,6% en manos de un grupo de empresarios liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, entre otros socios), y por el grupo argentino propietario de la cadena Telefé. La compañía se ha impuesto en el concurso público lanzado por el Gobierno al grupo Mediaset, propietario de las cadenas Telecinco y Cuatro.

El lanzamiento del nuevo canal forma parte de las iniciativas del plan técnico de la televisión digital terrestre (TDT), que el Ejecutivo aprobó en 2025 para adaptarse a los nuevos estándares digitales y que contemplaba ya la adjudicación de una nueva licencia para un canal de televisión en abierto. Los adjudicatarios de la licencia disponen de un plazo de seis meses para poner en marcha la nueva cadena de televisión.

“Como consecuencia de ese plan técnico se convocó un concurso. Se han recibido dos ofertas, una del grupo Mediaset y otra de un grupo denominado Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo. Y ese concurso se ha resuelto en tiempo y forma con toda normalidad y ha ganado esta segunda empresa. En el día de hoy el Consejo de Ministros adjudica esa nueva licencia de televisión digital terrestre”, según ha confirmado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

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