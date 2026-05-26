Huelga en el metal de A Coruña: la patronal reduce al 30% el seguimiento de las dos primeras jornadas de paros

El seguimiento las dos primeras jornadas de huelga del metal en la provincia de A Coruña se ha situado en el 30%, según la estimación difundida este martes por la representación empresarial del convenio siderometalúrgico, que ha insistido en que “la única vía” para resolver el conflicto abierto pasa por retomar la negociación entre las partes. La patronal y los sindicatos volverán a verse las caras este jueves, 28 de mayo, en una nueva reunión de la mesa negociadora.

La parte empresarial asegura afrontar esa cita “con voluntad constructiva” y con el objetivo de acercar posturas para avanzar hacia una solución. En este sentido, ha expresado su confianza en que la representación social presente una “propuesta actualizada” que permita “seguir trabajando sobre bases comunes” y facilite un acercamiento en un conflicto que mantiene convocada una nueva jornada de huelga para mañana.

En su comunicado, las empresas reconocen “la importancia de seguir mejorando las condiciones laborales de las plantillas” y subrayan que su objetivo es que el convenio provincial continúe siendo “un convenio colectivo de referencia para el sector”.

Compatibilidad

No obstante, advierten de que cualquier avance debe ser “compatible con la realidad económica de las compañías coruñesas y con la sostenibilidad del tejido empresarial”, en un contexto marcado, según apuntan, por la incertidumbre y el aumento de costes.

La representación empresarial recuerda que entre las principales demandas planteadas por la parte social figuran incrementos salariales de entre el 4% y el 5% anual, cláusulas de revisión ligadas al IPC real, reducción de jornada, incremento de pluses, ampliación de permisos retribuidos, complemento de incapacidad temporal al 100% desde el primer día y nuevas limitaciones en contratación, subcontratación y uso de empresas de trabajo temporal.

Aunque considera legítimo abordar estas cuestiones dentro de la negociación colectiva, la patronal sostiene que algunas de las medidas planteadas, en los términos actuales, presentan “importantes dificultades de aplicación y sostenibilidad” para muchas empresas del sector.

Por ello, reitera su disposición al diálogo y apela a la responsabilidad compartida para alcanzar un acuerdo “equilibrado y duradero” que permita compatibilizar la mejora de las condiciones laborales con la viabilidad y competitividad de las empresas. A la espera del encuentro del jueves, ambas partes mantienen abiertas posiciones todavía alejadas.