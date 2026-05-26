La segunda jornada de huelga del metal gana seguimiento en A Coruña

La segunda jornada de huelga del sector del metal registró este martes, según la valoración trasladada por la CIG, un seguimiento superior a la de la pasada semana en la provincia de A Coruña, en una nueva demostración de fuerza sindical antes del tercer día de paro previsto para mañana miércoles y de la reunión convocada para el jueves entre la patronal y los representantes de los trabajadores para intentar desbloquear la negociación del convenio provincial.

La central nacionalista atribuyó ese incremento de respaldo a una mayor presencia de trabajadores tanto en los piquetes como en las movilizaciones desarrolladas a lo largo de la mañana. La patronal redujo el seguimiento de los paros en las dos jornadas al 30%.

La ciudad de A Coruña concentró buena parte de la incidencia de una jornada marcada por los piquetes informativos desde las cinco y media de la madrugada en los polígonos industriales.

Grupos de trabajadores se desplegaron en Agrela, Alvedro y Sabón, y su principal acción se registró a la altura de los concesionarios de Perillo, donde un corte total de tráfico provocó importantes retenciones en los accesos a A Coruña durante parte de la mañana.

Corte

En un principio se interrumpió la circulación en ambos sentidos, aunque después se reabrió el tráfico hacia Madrid y permaneció cerrado durante más tiempo el acceso a la ciudad, con circulación lenta en varios puntos del área metropolitana.

El ambiente de protesta fue constante durante toda la mañana, con presencia de pancartas, bocinas y consignas a favor de un convenio que, según las centrales, permita recuperar derechos laborales. La convocatoria afecta a unos 18.000 trabajadores del sector.

Los sindicatos insisten en que las reivindicaciones van más allá de la mejora salarial e incluyen reducción de jornada, cláusulas de revisión ligadas al IPC y medidas contra la precariedad derivada de la subcontratación.

Eduardo Caamaño, de la CIG, sostuvo que la respuesta de las plantillas evidencia que “la patronal debería tomar nota”. Desde CCOO, Miguel García subrayó que el convenio está “obsoleto”, mientras Álvaro Lois, de UGT, criticó la “escasa o nula voluntad” negociadora empresarial y reclamó avances concretos.

Trabajadores del metal cortan el acceso a las instalaciones de Navantia Ferrol. / Kiko delgado

En Ferrol, los piquetes bloquearon desde primera hora los accesos a Navantia e impidieron la entrada tanto del personal principal como de las auxiliares. Los sindicatos denunciaron además la existencia de jornadas de doce horas en compañías subcontratadas y alertaron sobre la situación de parte de la industria auxiliar. Después, una manifestación recorrió la ciudad naval hasta el puerto.

En Santiago, varios centenares de trabajadores marcharon desde Salgueiriños hasta la Alameda entre petardos y bocinas para reclamar una “solución ya”, con especial incidencia, según las centrales, en firmas como Castrosua y Cortizo.

Las centrales mantienen la convocatoria de huelga para hoy y advierten de nuevos paros los días 9, 10 y 11 de junio si la reunión de mañana jueves no tiene avances. La patronal y los sindicatos afrontan así una cita decisiva con posiciones todavía alejadas, aunque los sindicatos coinciden en que el encuentro será determinante para calibrar si existe margen real para reconducir un conflicto que mantiene en vilo a uno de los sectores con mayor peso en la provincia.