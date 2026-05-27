Tercer día de huelga del metal en A Coruña: el paro gana fuerza en la víspera de la negociación con la patronal

El seguimiento de la tercera jornada de huelga del metal en la provincia de A Coruña volvió a incrementarse este miércoles, según los sindicatos, en vísperas de la reunión prevista para mañana entre la patronal y los representantes de los trabajadores para intentar desbloquear la negociación del convenio colectivo del sector que afecta a 18.000 personas.

CIG, CCOO y UGT situaron la jornada como una muestra de presión creciente antes de una cita que consideran decisiva, mientras la parte empresarial mantiene que la única salida al conflicto pasa por la negociación y apela a una propuesta que permita avanzar hacia un acuerdo.

La movilización tuvo su principal reflejo en la ciudad de A Coruña, donde centenares de trabajadores recorrieron la avenida de Finisterre en una manifestación que partió a media mañana de la zona del centro de salud de O Ventorrillo y concluyó en la plaza de Pontevedra.

La protesta provocó importantes afecciones al tráfico durante más de una hora, con retenciones en varios puntos del recorrido y cortes puntuales también en la ronda de Outeiro. Durante la marcha, los manifestantes corearon consignas en defensa de un convenio que, según reclamaron, garantice mejoras salariales, reducción de jornada y mejores condiciones laborales.

Trabajadores del metal de Ferrol, durante la manifestación. / Kiko Delgado

La jornada estuvo precedida por piquetes informativos desde primeras horas en los principales polígonos industriales de la comarca coruñesa. Según trasladaron las organizaciones sindicales, la mayoría de empresas del metal de Agrela, Sabón y Alvedro permanecieron cerradas o con actividad muy reducida.

Los representantes sindicales insistieron en que la respuesta de las plantillas continúa creciendo. Desde la CIG señalaron que la movilización evidencia que “el sector está dispuesto a mantener la presión mientras no haya negociación real”. CCOO destacó que el respaldo “demuestra el malestar existente” en las factorías ante la falta de avances. UGT, por su parte, sostuvo que la participación refleja que “los trabajadores exigen una propuesta concreta” para renovar un convenio que consideran “desfasado”.

Durante la concentración final, los portavoces sindicales advirtieron de que, si no se producen avances en la reunión de este jueves, se mantienen convocadas nuevas jornadas de huelga para los días 9, 10 y 11 de junio.

Reclamaron un convenio “digno” antes del verano y reprocharon a la patronal la falta de respuesta a sus planteamientos sobre revisión salarial vinculada al IPC, ampliación de permisos retribuidos, incremento de pluses y cobertura del cien por cien de las bajas laborales desde el primer día.

Ferrol y Navantia

En Ferrol, la incidencia volvió a ser visible una jornada más en los astilleros de Navantia. Desde las cinco de la madrugada, piquetes informativos se situaron en los accesos a las instalaciones de la ría, dificultando la entrada de trabajadores de la empresa principal y de las auxiliares. Después, los operarios se concentraron ante Navantia Ferrol y marcharon hacia la avenida de As Pías.

El representante de CIG-Industria, Sergio Martínez, denunció “la ausencia de avances sustanciales” en la negociación. Desde CCOO se subrayó la necesidad de visibilizar el conflicto, mientras UGT destacó el respaldo “masivo” de las plantillas.

En Santiago, los sindicatos también informaron de un seguimiento elevado, con especial incidencia en empresas del polígono do Tambre y en firmas como Cortizo, STAC, Eulen y Multiservens. Las organizaciones destacaron la paralización de la actividad y la amplia participación en la concentración celebrada durante la mañana.

La atención se centra ahora en la reunión convocada para este jueves. La patronal asegura afrontarla con “voluntad constructiva” y reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales, aunque insiste en que cualquier avance deberá ser compatible con la sostenibilidad económica de las empresas. Los sindicatos confían en que el encuentro permita acercar posiciones, aunque advierten de que mantendrán la presión si no se producen avances reales.