Lorenzana urge a agilizar energía y suelo para captar proyectos industriales para Galicia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reclamó este miércoles en A Coruña mayor agilidad administrativa y el desarrollo de infraestructuras energéticas como condiciones indispensables para captar nuevos proyectos industriales y consolidar a Galicia como referente productivo en Europa. Lo hizo durante su intervención en los Almuerzos Empresariales de la Confederación de Empresarios de A Coruña, celebrados en el NH Collection Finisterre, donde defendió que la comunidad se encuentra ante “un absoluto cambio de era” que obliga a actuar con rapidez.

“Estamos viendo un absoluto cambio de era. No es un cambio de ciclo, es un cambio total. El mundo que conocíamos hace diez años en sus coordenadas más básicas ya no existe”, aseguró la conselleira, quien incidió en que cuestiones como las cadenas de suministro o la geopolítica han pasado a situarse “en el centro de todo”.

En ese contexto, defendió la necesidad de reforzar la capacidad productiva gallega. “Queremos que Galicia produzca y creemos que puede hacerlo en este contexto actual”, afirmó, al tiempo que recordó que la industria representa actualmente el 17% del PIB gallego. Lorenzana destacó además el papel de A Coruña, a la que definió como una provincia con “un tejido empresarial magnífico y resiliente”, con compañías capaces de competir “y ganar fuera de Galicia”.

La titular de Economía insistió en que las administraciones deben asumir que “el tiempo es una variable estratégica” para decidir la implantación de inversiones. “No podemos caer en la autocomplacencia. Lo que garantiza el futuro es lo que hagamos ahora, y eso exige velocidad y pasar de la hiperregulación a la acción”, subrayó.

Energía

Uno de los ejes de su intervención fue la energía. Lorenzana advirtió de que España “no está preparada” en materia de infraestructuras para afrontar la transición energética y recalcó que este proceso “no debe ser ideológico”. “No podemos apoyar una sostenibilidad si las empresas se van del territorio”, afirmó.

Ligado a ello, defendió también el aprovechamiento de los recursos mineros gallegos. Recordó que Galicia dispone de 18 de las 34 materias primas consideradas prioritarias por la Unión Europea y aseguró que existen proyectos por valor de 7.000 millones de euros. Según sostuvo, si no prosperan “no será por cuestiones medioambientales o por los promotores, sino por la desinformación o la mala información”.

La conselleira puso también el foco en la disponibilidad de suelo industrial. Recordó el anuncio del desarrollo de 12 millones de metros cuadrados y avanzó medidas para reducir plazos y evitar prácticas especulativas. “No es ético comprar parcelas y no ponerlas en marcha”, afirmó, tras advertir de sanciones para quienes acaparen suelo sin ejecutar proyectos.

También alertó del riesgo de que la presión social aleje inversiones y se refirió expresamente al caso de Altri. A su juicio, la empresa mostró “debilidad” al defender su proyecto y reclamó al tejido empresarial una actitud más activa. “Las empresas a la hora de instalarse en Galicia miran todo esto, todos los condicionantes sociales que hay”, advirtió.

Lorenzana destacó también el trabajo de la Oficina Económica de Galicia, que en sus dos años de funcionamiento ha impulsado 15 proyectos, de los que 12 están en la provincia coruñesa, con una inversión conjunta de 1.500 millones de euros y una previsión de creación de 1.500 empleos.

Durante la apertura del acto, el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, alertó de que Galicia vive “un momento especialmente relevante que va a marcar el futuro de la economía gallega” y expresó su preocupación por el retraso de proyectos eólicos y por la pérdida de iniciativas industriales. “Esta provincia es el eje tractor de la economía gallega”, reivindicó.

Por su parte, el director general de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, puso el foco en el papel del tejido productivo. “En Galicia no hay nada más importante que sus empresas y sus empresarios”, señaló, antes de agradecer la posibilidad de que la entidad continúe apoyando al sector empresarial gallego.