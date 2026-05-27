Trabajadores del metal de A Coruña salen a la calle en la tercera jornada de huelga, antes de una nueva reunión con la patronal

Trabajadores del sector del metal de la provincia de A Coruña participan este miércoles en la tercera jornada de huelga, antes de la reunión convocada para el jueves entre la patronal y los representantes de los trabajadores para intentar desbloquear la negociación del convenio provincial.

Los trabajadores han vuelto a salir a calle con peticiones que van más allá de la mejora salarial e incluyen reducción de jornada, cláusulas de revisión ligadas al IPC y medidas contra la precariedad derivada de la subcontratación. En A Coruña, la manifestación salió a las 11.30 horas del centro de salud de O Ventorillo hasta la plaza de Pontevedra, sin ocasionar grandes problemas para la circulación del tráfico en la ciudad, según la sala de pantallas de la Policía Local.

La huelga, con un seguimiento total según los sindicatos y de un treinta por ciento según los datos de la patronal, continúa debido al "bloqueo de la negociación" que denuncian los sindicatos por parte de la patronal. Tras el tercer paro, está prevista una nueva reunión este jueves. "Esperamos que la representación social pueda presentar una propuesta actualizada que permita seguir trabajando sobre bases comunes y acercar una solución al conflicto actual", dicen las empresas, que esperan una rebaja de las pretensiones.

La patronal espera que las plantillas retiren sus planteamientos y hagan otros más reducidos. "Consideramos igualmente necesario que cualquier avance sea compatible con la realidad económica de las empresas coruñesas y con la sostenibilidad del tejido empresarial, especialmente en un contexto de gran incertidumbre y aumento de costes". Ofrecen "diálogo y buena fe" para las futuras negociaciones, aunque matiza que las actuales demandas sindicales llevan a "importantes dificultades de aplicación y sostenibilidad para muchas empresas".

Entre las peticiones de los trabajadores para los próximos ejercicios, figuran incrementos salariales para los próximos ejercicios, con propuestas que oscilan entre el cuatro y el cinco por ciento anual, sistemas de revisión salarial vinculados al IPC real, una reducción de la jornada laboral anual y semanal, incremento de pluses y ampliación de permisos retribuidos, complemento de la incapacidad temporal al 100 % desde el primer día y limitaciones para subcontratas.

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Estas reclamaciones están, para la patronal, lejos de lo que creen que pueden asumir las empresas de la provincia de A Coruña.