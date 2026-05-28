BBVA crea una nueva área global para acelerar su estrategia en IA

BBVA sigue apostando con fuerza por la Inteligencia Artificial como uno de los motores del futuro para el banco. A través de un comunicado, la entidad presidida por Carlos Torres ha informado de que creará una nueva área global dedicada en exclusiva a esta tecnología, llamada 'AI Transformation'.

El departamento estará liderado por Antonio Bravo, que hasta ahora se desempeñaba como Head of Data y se incorporó a la entidad vizcaína en 2011. A tenor de la información aportada, el nuevo departamento "integra el actual área de Data junto con las capacidades tecnológicas críticas para industrializar la creación, despliegue y gestión de agentes de inteligencia artificial en toda la organización".

"La IA está impulsando una transformación aún más profunda que la digitalización. El mundo vive el inicio de una nueva era de abundancia tecnológica en la que capacidades que antes eran complejas o inaccesibles, pasan a estar disponibles de forma mucho más rápida, sencilla y escalable", sostiene la entidad en el comunicado. "Esta transformación viene potenciada por una nueva generación de sistemas inteligentes: los agentes. Aunque esta tecnología todavía está en sus primeras fases, su evolución está siendo extraordinariamente rápida y cambiará la forma en la que trabajarán las empresas y operarán las industrias", abunda en la materia.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha valorado el nuevo avance en el seno de la entidad. "Dos cosas han caracterizado a BBVA históricamente: su voluntad de contribuir al progreso de la sociedad y su capacidad para anticiparse al futuro. Y siempre lo hemos hecho poniendo al cliente en el centro. Tenemos la oportunidad de liderar una nueva etapa en la industria financiera y de construir, entre todos, un mejor banco para nuestros clientes en la era de la inteligencia artificial. Tenemos el talento, la experiencia y la visión necesarias para volver a situar a BBVA a la vanguardia de la transformación del sector”.

Premiado por su apuesta

El pasado miércoles, la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes (AEERC) concedió al BBVA el galardón IMPACT AEERC 2026, un reconocimiento a la trayectoria de la entidad en la aplicación de inteligencia artificial (IA) generativa para ofrecer un servicio más personalizado, cercano y eficiente. Según informó la entidad, la asociación ha destacado especialmente la integración de la IA generativa en los procesos de atención al cliente, no solo como una herramienta para ganar eficiencia, sino también para impulsar una atención más experta, proactiva y personalizada.

A través de la creación de este nuevo departamento, BBVA quiere pasar de construir soluciones individuales a operar un ecosistema de capacidades de IA compartidas en todo el grupo, sentando las bases para la transformación de su modelo operativo y de creación. "En términos prácticos, el objetivo es doble: por un lado, que los equipos puedan pasar de desarrollar agentes en meses a hacerlo en semanas, apoyándose en componentes comunes y en una infraestructura compartida; y por otro, dotarse de un modelo de gestión en el que los agentes trabajan para las personas, amplificando su capacidad y operando bajo su supervisión", detalla el banco.

Acuerdo con OpenAI

A finales del pasado mes de diciembre, el BBVA firmó una alianza estratégica con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial (IA). Carlos Torres anunció el acuerdo junto al consejero delegado de la tecnológica, Sam Altman. "Fuimos pioneros en la transformación digital y móvil, y ahora nos adentramos en la era de la IA con una mayor ambición. Nuestra alianza con OpenAI acelera la integración nativa de la inteligencia artificial en todo el banco para crear una experiencia más inteligente, proactiva y totalmente personalizada, anticipándonos a las necesidades de cada cliente", aseguró Torres durante el anuncio del acuerdo en la sede de OpenAI en San Francisco.