CCOO, Fetico y la patronal cierran el primer convenio estatal del comercio textil y la CIG mantiene su huelga del 2 de junio

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico alcanzaron a última hora del miércoles un acuerdo para cerrar el texto definitivo del primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas del comercio textil, un pacto que afectará a más de 120.000 trabajadores en toda España, y unos 7.000 en la provincia de A Coruña, y que pone fin a más de dos años de negociaciones.

El acuerdo, pendiente de firma definitiva en los próximos días, establece, según la patronal integrada por compañías como Inditex, Mango, H&M o Tendam, un marco homogéneo para un sector hasta ahora regulado por decenas de convenios provinciales.

Sin embargo, el consenso no ha sido unánime. La CIG, que se ha desmarcado del acuerdo, considera que las últimas concesiones introducidas por la patronal son “insuficientes” y mantiene la convocatoria de huelga para el próximo 2 de junio, coincidiendo con una nueva reunión prevista en Madrid entre la patronal y las organizaciones sindicales.

Lucía Domínguez, delegada de la central nacionalista, asegura que en la última reunión la patronal realizó “dos minúsculas concesiones”. La primera, mantener el complemento del 100% en las bajas laborales en aquellas provincias donde ya se aplica de forma transitoria.

La segunda, considerar el descanso dentro de la jornada como tiempo efectivo de trabajo, también únicamente en aquellos territorios que ya lo contemplaban, como también es el caso de A Coruña. “Consideramos que estas concesiones son insuficientes”, señala.

La CIG sigue con la acampada

La representante sindical recordó además que desde el lunes mantienen una acampada frente a la Confederación de Empresarios de A Coruña para exigir garantías de que la entrada en vigor del nuevo convenio estatal no suponga una pérdida de derechos consolidados en plazas como la coruñesa. “Nuestra idea es seguir con ella porque, si la patronal desbloquease la situación, no perderíamos con la entrada en vigor del nuevo convenio estatal lo que ya tenemos conseguido”, afirma.

CCOO defiende, por su parte, que el acuerdo “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales” e incorpora mejoras sustanciales en jornada, conciliación y retribuciones. Fetico calificó el pacto de “hito histórico en la negociación colectiva en España”, al considerar que consolida un marco laboral común para las grandes cadenas.

ARTE destaca que el acuerdo supone “un paso muy relevante para el sector” y permitirá dotar a las grandes cadenas “de un marco estatal homogéneo, moderno y estable”. Mientras, UGT ha anunciado que analizará el texto antes de fijar su posición.

Entre las principales medidas figura una reducción progresiva de la jornada anual, que quedará fijada en 1.770 horas en 2026, 1.760 en 2027 y 1.740 en 2028. También se pactan incrementos salariales del 3% para 2027 y 2028, con una cláusula adicional de revisión del 1% si la inflación supera ese porcentaje. El denominado plus ad personam subirá un 4% para quienes no experimenten incrementos en 2026.

El texto recoge además mejoras en descanso y conciliación. Se garantizan ocho fines de semana libres en 2026, diez en 2027 y once en 2028, con al menos uno por trimestre. Se fijan 31 días de vacaciones anuales, de los que 21 podrán disfrutarse en verano.

En contratación, el convenio prioriza el contrato indefinido, limita el recurso a fórmulas temporales y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial. En el caso de los fijos discontinuos, se establece un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los que al menos 90 deberán ser consecutivos.