Patronal y sindicatos logran avances en la negociación del convenio del metal de A Coruña
Los sindicatos califican de “insuficientes” las propuestas trasladadas por las empresas, aunque reconocen que suponen un giro respecto al bloqueo de las últimas semanas
Las tres jornadas de huelga convocadas en el sector del metal de la provincia de A Coruña han provocado, según los sindicatos, un cambio de actitud de la patronal en la negociación del convenio colectivo. Tras la reunión celebrada este jueves, UGT, CIG y CCOO destacaron que, por primera vez desde el inicio del conflicto, la parte empresarial acudió a la mesa para abordar puntos concretos del convenio.
Tras varias horas de encuentro, los sindicatos calificaron de “insuficientes” las propuestas trasladadas por la patronal, aunque reconocen que suponen un giro respecto al bloqueo de las últimas semanas.
Entre las cuestiones planteadas figuran una vigencia del convenio de cinco años e incrementos salariales alejados de las demandas sindicales, si bien se abre la puerta a negociar la reducción de jornada, sumar un día más de vacaciones, regular los contratos fijos discontinuos, ampliar la subrogación y estudiar medidas para evitar abusos de las ETT.
Las centrales atribuyen este avance a la presión ejercida por los trabajadores y valoran también que la patronal haya aceptado celebrar dos reuniones semanales. Los próximos encuentros serán los días 2 y 4 de junio. De no producirse avances significativos, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para los días 9, 10 y 11 de junio en un sector que emplea a cerca de 18.000 personas en la provincia.
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