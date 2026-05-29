A Coruña acoge una jornada para reforzar la ciberseguridad empresarial

La empresa tecnológica 2KSystems celebrará el 3 de junio en A Coruña una jornada privada centrada en los retos actuales de la ciberseguridad empresarial, dirigida a directivos, responsables tecnológicos y compañías que buscan reforzar su protección digital con un enfoque estratégico y preventivo.

El encuentro, que tendrá lugar en el Nordés Club Empresarial entre las 09.00 y las 13.30 horas, pondrá el foco en la necesidad de ir más allá de la simple implantación de herramientas tecnológicas.

Bajo el lema Ciberseguridad real, no solo herramientas, la compañía quiere trasladar la importancia de adoptar modelos de protección continuos que permitan anticiparse a amenazas, responder con rapidez y garantizar la continuidad operativa de las empresas.

Desde 2KSystems advierten de que amenazas como el phishing, el ransomware o la exposición externa de infraestructuras críticas se han convertido en riesgos cotidianos para cualquier organización, independientemente de su tamaño.

Por ello, la jornada abordará cuestiones prácticas como la protección del correo electrónico, principal puerta de entrada de los ataques; la detección y respuesta ante incidentes; los sistemas de backup y continuidad de negocio; la exposición externa de las empresas y la gestión permanente de vulnerabilidades.

El evento contará con la participación de especialistas y fabricantes del sector como WatchGuard Technologies, Hornetsecurity, Syneto, Orizon y V-Valley España, que compartirán experiencias y soluciones orientadas a resolver problemas reales de seguridad corporativa.

La sesión concluirá con un cóctel y espacio de networking entre asistentes y expertos. Las plazas están limitadas a 50 empresas. Desde la organización destacan que la ciberseguridad debe entenderse como un modelo gestionado y coherente que garantice la recuperación rápida ante cualquier incidente y minimice el impacto sobre la actividad del negocio.