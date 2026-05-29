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Estrella Galicia firma su convenio con una subida de salarios del 17% y mejoras sociales

La CIG destaca que el acuerdo recupera poder adquisitivo, con un incremento del 5,37% en 2025 y del 4,5% más IPC en 2026 y 2027, y mejora la conciliación

Mundo Estrella Galicia

Mundo Estrella Galicia / LOC

Manolo Rodríguez

Manolo Rodríguez

A Coruña

La plantilla de Estrella Galicia ha firmado un nuevo convenio colectivo que, según la CIG, permitirá «recuperar o poder adquisitivo perdido» y avanzar en conciliación. El sindicato, mayoritario en los centros de Agrela y Morás, subraya que el pacto «racha coa vía da unilateralidade» aplicada hasta ahora por la empresa.

El acuerdo contempla una subida salarial del 5,37% en 2025 y del 4,5% más IPC en 2026 y 2027, con una mejora acumulada que rondará el 17%. Además, incorpora al convenio medidas pactadas en 2023 sobre calendario, vacaciones y preavisos, blindando estos derechos.

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La central destaca el amplio respaldo de la plantilla al acuerdo, con aprobación unánime en Morás y del 91,17% en Agrela.

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