Hacienda envía más de 7.500 avisos a contribuyentes gallegos por posibles errores en la declaración de la renta

Más de 7.500 contribuyentes gallegos recibirán durante la actual campaña de la renta comunicaciones de la Agencia Tributaria para revisar posibles errores o discrepancias detectadas en sus declaraciones del IRPF.

Son avisos preventivos que forman parte de una campaña estatal que alcanzará a unas 130.000 personas en toda España y cuyo objetivo es favorecer la corrección voluntaria de fallos antes de que se inicie un procedimiento formal de comprobación.

Estas notificaciones, que ya han comenzado a remitirse y tendrán una segunda oleada durante junio, no implican automáticamente una sanción. La Agencia Tributaria las envía a contribuyentes que han modificado información incorporada inicialmente en el borrador o cuando detecta posibles incoherencias entre los datos declarados y la información facilitada por terceros.

Los errores más habituales que están motivando estos avisos tienen que ver con la aplicación de deducciones autonómicas, arrendamientos de inmuebles, transmisiones patrimoniales, aportaciones a planes de pensiones, subvenciones públicas, referencias catastrales y determinadas bonificaciones familiares.

Deducciones

También están bajo especial revisión las deducciones vinculadas a obras de eficiencia energética o alquileres, ámbitos que suelen generar dudas por la complejidad de sus requisitos.

La Agencia Tributaria insiste en que estas comunicaciones buscan fomentar el cumplimiento voluntario. Si el contribuyente considera que su declaración es correcta, no está obligado a modificarla.

Sin embargo, si al revisar la documentación detecta un error u omisión, puede presentar una declaración rectificativa o complementaria para adaptar los datos a la información que obra en poder de Hacienda y evitar así posibles intereses de demora o eventuales sanciones posteriores.

El pasado ejercicio, más de 45.000 contribuyentes a nivel nacional -Hacienda no comunica los datos por comunidades- rectificaron su declaración tras recibir uno de estos avisos, lo que permitió evitar comprobaciones posteriores.

La comunicación puede consultarse tanto en el apartado de estado de tramitación de la declaración dentro de Renta Web como a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

La campaña de este año incorpora además un mayor control sobre determinadas situaciones fiscales, especialmente en el caso de autónomos y pequeños negocios que operan a través de canales digitales.

Los asesores fiscales recomiendan revisar con detenimiento los datos antes de confirmar el borrador, sobre todo cuando se han introducido modificaciones respecto a la información inicialmente facilitada por Hacienda.