"Seguimiento masivo” del paro en el comercio de alimentación de A Coruña

El personal del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña está llamado este jueves a una jornada de huelga, que está transcurriendo sin incidencias, con presencia de personal de seguridad en algunas de las tiendas y con "seguimiento masivo", según han apuntado representantes sindicales. Demandan un convenio "digno" que reconozca "el esfuerzo diario de las plantillas y permita avanzar en derechos laborales y salariales".

Hay convocatorias de manifestaciones en las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago, así como concentraciones en otras localidades como Ribeira. También con presencia de piquetes en establecimientos y que se van desplazando de unas tiendas a otras.

"En las plataformas de distribución no entraron ni a trabajar y en las tiendas están con alguna caja", han asegurado los sindicatos convocantes CCOO, CIG, UGT y USO.

La protesta llega tras meses de negociación "sin interés de la patronal", sostienen, en mejorar las condiciones laborales y salariales de las miles de personas trabajadoras afectadas por el convenio.

"Inmovilismo"

Entre otras cuestiones, denuncian el "inmovilismo" por parte de la representación empresarial, a quien acusa de "negarse a asumir propuestas que permitan recuperar poder adquisitivo, avanzar en la conciliación o mejorar unas condiciones laborales cada vez más deterioradas en un sector esencial".

Entre las demandas, aluden a una subida salarial de un 10% para 2026, 4,5% para 2027 y 4% para 2028, "en todos los casos con cláusula de revisión salarial atendiendo al IPC real". También denuncian que este sector "arrastra una pérdida continuada de poder adquisitivo y que los salarios apenas superan el SMI".

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Además, reclaman avances en las condiciones laborales con reducción de jornada, avances en el cobro de las bajas por IT, plus de antigüedad o de domingos, entre otros aspectos.