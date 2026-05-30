Inditex: los analistas anticipan un nuevo récord de ventas de 8.700 millones
La multinacional presentará el miércoles sus resultados del primer trimestre, con el mercado pendiente del ritmo de facturación, de la evolución del margen y del arranque del segundo trimestre
Los analistas afrontan con optimismo la cita del próximo miércoles con Inditex. El consenso del mercado anticipa que la multinacional gallega volverá a firmar un máximo histórico de facturación y beneficios en un primer trimestre, con unos ingresos próximos a los 8.700 millones de euros, y unas ganancias de 1.400, aunque el foco estará menos en las cifras puras y más en la capacidad del grupo para sostener su ritmo de crecimiento y defender márgenes en un contexto más exigente para el consumo global.
Las estimaciones recopiladas entre distintas firmas de análisis sitúan las ventas entre los 8.740 millones previstos por el consenso y los 8.810 que calcula Deutsche Bank Research, lo que supondría avances interanuales de entre el 5,6% y el 6,4%. También Renta 4 se mueve en ese rango, aunque con una lectura algo más favorable por el menor impacto adverso de las divisas respecto a trimestres anteriores.
Ese factor cambiario explica buena parte del mejor tono que esperan los analistas. Tras varios trimestres lastrado por la fortaleza del euro, el efecto divisa seguiría restando, pero con una penalización más moderada. Renta 4 calcula un impacto negativo de 1,5 puntos, suficiente para enfriar parcialmente el crecimiento, aunque sin empañar un arranque comercial que la propia compañía avanzó con un alza del 9% sin efecto divisa en las cinco primeras semanas del ejercicio.
Evolución sólida
La incógnita está en saber si ese fuerte inicio se mantuvo durante marzo y abril. Jefferies apunta a una cierta desaceleración en el sector en abril, mientras que algunas firmas vigilan con cautela el comportamiento del consumo europeo. Aun así, la mayoría coincide en prever una evolución sólida también en mayo, favorecida por una climatología más propicia para la campaña de primavera.
En rentabilidad, el mercado espera un beneficio neto próximo a los 1.400 millones, un 7,3% más, y un ebitda de unos 2.446 millones. El margen bruto, según explican los analistas, debería mantenerse estable, apoyado en la tradicional disciplina comercial del grupo, aunque el mercado vigilará posibles presiones derivadas del encarecimiento logístico y del alza de algunas materias primas.
Otra de las claves estará en el mensaje sobre el esfuerzo inversor. Bloomberg Intelligence advierte de que la fuerte inversión en logística e infraestructuras exigirá una aceleración adicional de ventas para preservar la expansión de márgenes que descuentan los inversores.
Más allá del trimestre, la conferencia con analistas servirá para calibrar las perspectivas del ejercicio. El mercado espera que Inditex confirme sus planes de expansión comercial, mantenga su guía de estabilidad operativa y despeje dudas sobre la evolución del segundo trimestre. En una compañía acostumbrada a batir previsiones, el verdadero examen no será superar el consenso, sino convencer de que aún conserva margen para seguir creciendo al mismo ritmo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- Segunda prueba para la Sub 17 de Mauro Valeiro en el Europeo
- La televisión, el maná que se ha ganado el Deportivo con el ascenso a Primera: de 267.000 euros a un mínimo 40 millones
- El deportivismo organiza su día grande: previa, conciertos y marcha hasta Riazor
- Reabre una de las terrazas más esperadas de Barrañán: el jardín a 20 minutos de A Coruña con un churrasco 'estupendo
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- Teun Gijselhart se acerca al Deportivo como primera contratación
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds