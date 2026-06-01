BBVA capta más de 2.200 empresas gallegas en el primer trimestre y refuerza su financiación

BBVA refuerza su posición entre las empresas gallegas en un momento de especial atención a la evolución económica, la inversión y la adaptación del tejido productivo a un contexto cambiante. Más de 2.200 nuevas pymes y empresas gallegas eligieron a la entidad como su banco durante el primer trimestre del año, según los datos trasladados este lunes en la reunión del Consejo Asesor Regional de la Dirección Territorial Noroeste.

El encuentro sirvió para analizar la situación del entorno económico y los principales desafíos que afrontan las compañías en Galicia. Durante la jornada, la entidad puso de relieve la fortaleza del tejido empresarial gallego y reafirmó su compromiso de acompañar a las empresas en sus proyectos de crecimiento, inversión y transformación.

A la reunión asistieron el director de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro; la directora territorial Noroeste, Guadalupe Hernández; y la directora regional BEI Noroeste, Begoña Cuetos. También participaron el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech; el director del segmento de Alto Valor de BBVA España, Fernando Ruiz; y el director de Sostenibilidad de BBVA en España, Ángel Giménez Palazón.

Durante el foro se abordó la evolución del contexto económico en un escenario marcado por los cambios geopolíticos, así como la gestión estratégica del patrimonio familiar y empresarial y las oportunidades y retos que afrontan las compañías en el actual mercado eléctrico.

José García Casteleiro subrayó que las empresas gallegas están demostrando una notable capacidad de adaptación en un entorno cada vez más complejo. En esa línea, destacó la voluntad de BBVA de seguir acompañándolas en decisiones vinculadas al crecimiento, la financiación, la inversión y la transformación de sus modelos de negocio.

El directivo incidió además en que la cercanía al tejido productivo y la especialización de los equipos son factores clave para ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades reales de cada compañía. BBVA mantiene en Galicia una relación estrecha con pymes, empresas familiares y compañías de mayor dimensión, a las que presta soluciones de financiación, servicios transaccionales, asesoramiento especializado y capacidades digitales.

En el apartado económico, Rafael Doménech analizó las perspectivas de la economía española y gallega. Su intervención permitió contextualizar los principales factores que condicionan la actividad empresarial, desde la evolución del crecimiento y de los tipos de interés hasta el impacto de la incertidumbre internacional en las decisiones de inversión.

Según las previsiones expuestas por BBVA Research, el PIB de Galicia cerrará 2026 con un crecimiento del 2,3% y se elevará hasta el 2,7% en 2027, una evolución que enmarca las oportunidades y desafíos de las empresas de la comunidad en los próximos ejercicios.

Planificación en un entorno incierto

La jornada dedicó también un espacio a la gestión estratégica del patrimonio familiar y empresarial. Fernando Ruiz abordó la importancia de contar con una planificación ordenada y adaptada a los objetivos de cada empresa y familia empresaria, en un contexto en el que la profesionalización de la gestión adquiere cada vez más relevancia.

BBVA destacó además el crecimiento de su actividad financiera en Galicia. En el primer trimestre del año, la entidad aportó 723 millones de euros de nueva financiación al tejido empresarial gallego, lo que supone un 7,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Noticias relacionadas

Con estos datos, la entidad refuerza su apuesta por Galicia y por un tejido productivo que, pese a la complejidad del entorno, mantiene capacidad de adaptación y demanda soluciones financieras, digitales y de asesoramiento para afrontar sus próximos retos.