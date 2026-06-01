Hasta 30.000 euros sin aval: el empujón de la Cámara de A Coruña al emprendimiento

La Cámara de A Coruña se ha situado entre las entidades colaboradoras de MicroBank que más solicitudes de microcréditos para el emprendimiento gestionan en España. La entidad coruñesa participó en 2025 en la tramitación de 109 operaciones, por un importe global de alrededor de 2,5 millones de euros.

Se trata de préstamos dirigidos a personas emprendedoras, autónomos, microempresas y proyectos de autoempleo, con una característica especialmente relevante para quienes quieren poner en marcha un negocio: no exigen avales ni garantías. Las operaciones pueden alcanzar importes de hasta 30.000 euros, siempre que el proyecto cuente con un plan de negocio viable.

La Cámara acompaña a los emprendedores durante todo el proceso. Sus técnicos asesoran en la elaboración del plan de empresa, gestionan la solicitud, emiten el correspondiente informe de viabilidad y realizan el seguimiento necesario para facilitar el acceso a la financiación. Ese apoyo previo multiplica las opciones de que la propuesta llegue al banco con más solidez.

La concesión de los microcréditos por parte de MicroBank se basa, principalmente, en la confianza en la persona solicitante, su experiencia en el sector, la capacidad del equipo promotor y la viabilidad económica de la idea. De este modo, personas que no disponen de garantías tradicionales pueden acceder a financiación para arrancar o consolidar su actividad.

Este servicio se integra en la estrategia de la Cámara de A Coruña para impulsar el emprendimiento en su área de influencia, junto a programas como Emprendedoras, España Emprende e Impulsa StartUp.

Negocio y modernización

El programa Emprendedoras está orientado a mujeres con una idea de negocio, proyectos de modernización o ampliación, y empresarias que buscan asesoramiento y nuevas sinergias. Incluye formación, orientación personalizada y apoyo empresarial.

Por su parte, España Emprende acompaña a los emprendedores en todas las fases de vida de una empresa, desde la creación y tramitación hasta la consolidación, transmisión o cese. El programa combina actividades presenciales y telemáticas de información, sensibilización y asesoramiento.

La Cámara también ofrece el programa Impulsa StartUp, dirigido a proyectos de base tecnológica o iniciativas que utilizan la tecnología para escalar su modelo de negocio. Incluye formación, mentorías, acompañamiento y apoyo para la constitución, crecimiento y expansión de startups.

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Además, la entidad cuenta con un Punto de Atención al Emprendedor, que funciona como una ventanilla única para tramitar por internet el alta de nuevas empresas.