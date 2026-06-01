Grupo Lence lanza una nueva bebida con una acción runner en A Coruña

Grupo Lence amplía su gama de nutrición activa Optimilk Pro con el lanzamiento de Optimilk Pro Té Matcha, una nueva bebida láctea UHT sin lactosa elaborada con leche ultrafiltrada y té verde matcha. El producto aporta 27 gramos de proteína procedente de la propia leche y se presenta en formato de 330 mililitros.

La presentación del producto se acompañó el pasado fin de semana de una acción experiencial en A Coruña junto al club Run The Coast. La jornada reunió a decenas de participantes incluyó calentamiento, una carrera social de cinco kilómetros y una degustación final en la que los asistentes pudieron probar la bebida en distintos formatos, también con hielo y en propuestas inspiradas en la coctelería sin alcohol.

La compañía destaca que la nueva referencia está dirigida a consumidores con estilos de vida activos que buscan incrementar su ingesta de proteína de una forma cómoda, ya sea como apoyo a la recuperación muscular, complemento de la alimentación diario o alternativa saciante entre horas. Según explica el grupo, el proceso de ultrafiltración permite concentrar de manera natural la proteína láctea sin añadir proteína en polvo. Además de su contenido proteico, la bebida incorpora té matcha y se formula sin lactosa, sin grasa, sin azúcares ni edulcorantes añadidos.

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Optimilk Pro Té Matcha ya está disponible en exclusiva a través de la tienda online de Optimilk y se incorporará progresivamente a las principales cadenas de supermercados. Optimilk es la gama de batidos hiperproteicos y leche ultrafiltrada del Grupo Lence, elaborada con leche gallega de la marca Río de Galicia.