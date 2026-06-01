El pastelero Oriol Balaguer abre en Madrid la primera de las 35 tiendas 'coffee & bakery' que prevé estrenar en los próximos tres años

El pastelero y empresario Oriol Balaguer ha abierto en Madrid su primer establecimiento 'coffee & bakery', un proyecto que aspira a alcanzar las 35 tiendas en España y los ocho millones de facturación en 2028, según las previsiones iniciales del plan de negocio. La marca, que quiere distinguirse de otras cadenas por la calidad de su bollería y por pastelería bien hecha en un formato más cotidiano y accesible, ha puesto el foco en Madrid y en Barcelona, pero no descarta abrir tiendas en València, Sevilla, Málaga y Bilbao. En una segunda etapa, ya a partir de 2027, el objetivo es ampliar la presencia a Portugal, Francia e Italia.

El propósito de la nueva cadena es, según ha informado en un comunicado, "ocupar el espacio existente entre la pastelería tradicional y las cadenas estandarizadas". "Durante mucho tiempo parecía que para tomar una bollería o una pastelería de verdad había que ir a sitios muy concretos o reservarse para ocasiones especiales", ha señalado Balaguer, que ha destacado que está convencido de "que no tiene por qué ser así". "Hay espacio para acercar un producto de buena calidad al consumo diario y también para hacer crecer un negocio sólido a partir de esta idea", ha agregado el multipreiado pastelero.

Exterior del local abierto por Balaguer Coffee & Bakery en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid. / Juan Lafita / Oriol Balaguer Coffee & Bakery

Con el nuevo formato de cafeterías, la estructura empresarial de Oriol Balaguer se amplía en una tercera rama de negocio, centrada en el desarrollo de conceptos contemporáneos, que se suma a la de recuperación y conservación del patrimonio gastronómico, con proyectos como la Pastisseria Sans en La Bisbal d’Empordà, y a la línea más de autor, con las seis tiendas de Oriol Balaguer Chocolates en España y el córner de Andorra.

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Las previsiones de negocio sitúan la facturación de Balaguer Coffee & Bakery en 1,5 millones de euros en 2026, cuatro millones en 2027 y ocho millones en 2028. A medio plazo, además, el proyecto podría desarrollarse en una red total de 50 ubicaciones entre España y mercados internacionales objetivo, mediante el sistema de franquicia, que, según explica la empresa, "se apoyará primero en la consolidación de nuevas tiendas propias estratégicas, con el objetivo de afianzar el 'know-how' y seguir ajustando la oferta de producto, los procesos y la experiencia de cliente antes de acelerar la expansión", indica. La idea es incorporar helados, postres y una línea de panetones en los próximos meses.