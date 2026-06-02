Primer convenio estatal del textil: acuerdo histórico con fuerte división sindical

La Asociación Retail Textil España (Arte), junto con CCOO y Fetico, ha firmado este martes el primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas del comercio textil, un acuerdo que afectará a más de 120.000 trabajadores en toda España y que pone fin a casi tres años de negociación.

La rúbrica, presentada como un hito para el sector, ha estado acompañada por protestas de UGT y la CIG, que rechazan el texto al considerar que supone un retroceso en derechos laborales y una amenaza para los convenios territoriales.

El convenio, según la patronal que aglutina, entre otras, a Inditex, Mango, Primark o H&M, crea por primera vez un marco homogéneo para las grandes cadenas de moda con presencia en varias comunidades. Según Arte, permitirá dotar al sector de una regulación “moderna y estable”, adaptada a la realidad actual de la distribución comercial.

Entre las principales medidas figuran incrementos salariales del 3% para 2027 y 2028, con una cláusula adicional de hasta el 1% ligada a la inflación. También fija una jornada máxima de 38,5 horas semanales, regula el trabajo en domingos y festivos con pluses específicos, garantiza 11 fines de semana completos de descanso al año y refuerza la regulación de los contratos fijos discontinuos.

Negociación larga

La presidenta de Arte, Ana López-Casero, ha destacado que ha sido una “negociación larga y compleja” desarrollada en un contexto “especialmente exigente” para el sector. A su juicio, el resultado demuestra que “el diálogo social es una herramienta decisiva para mejorar la vida laboral de las personas y, al mismo tiempo, para reforzar la competitividad” del comercio de moda.

CCOO ha calificado la firma como una “conquista histórica” para las plantillas, aunque el sindicato advierte de que constituye “el punto de partida” para seguir avanzando en nuevos derechos. Por su parte, el secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha asegurado que el convenio representa un “avance significativo en garantías y derechos sociales”, al reforzar la estabilidad laboral y la protección de los colectivos más vulnerables.

La visión es muy distinta en UGT y CIG, que no han firmado el acuerdo y que plantean movilizaciones. UGT considera que el convenio constituye un “retroceso histórico” y denuncia que busca homogeneizar las condiciones laborales a costa de rebajar derechos existentes en numerosos convenios provinciales. “Lo que se presenta como un acuerdo histórico es, en realidad, una amenaza para miles de trabajadoras que han conseguido condiciones más favorables gracias a años de negociación y movilización”, han señalado desde el sindicato.

Oposición de CIG

La CIG también mantiene una oposición frontal al texto y ha protagonizado hoy una nueva jornada de huelga y movilizaciones en Galicia, con focos principales en A Coruña y Vigo, donde cerraron tiendas en ambas ciudades. La central nacionalista sostiene que el convenio estatal supone un “retroceso” en las condiciones salariales y laborales conquistadas en los últimos años.

El representante de la CIG en la mesa de negociación, Roberto Pérez, asegura que, una vez publicado el convenio, “tendrá efectos retributivos inmediatos sobre el personal de nueva incorporación, que en A Coruña y Pontevedra entrará cobrando entre 2.000 y 5.000 euros menos al año que el personal ya contratado.

Tras la firma, el convenio inicia ahora su tramitación para su publicación oficial. Mientras Arte, CCOO y Fetico defienden que abre una nueva etapa para el sector, UGT y CIG anuncian nuevas movilizaciones para intentar frenar sus efectos y preservar los marcos de negociación territorial.