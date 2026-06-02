Grupo Sorigué facturó un 12% más en 2025, hasta los 960 millones de euros

El grupo constructor leridano Sorigué cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 960 millones de euros y un ebitda de 41 millones, lo que representó un crecimiento del 12% y del 25%, respectivamente, respecto del 2024. Los beneficios antes de impuestos alcanzaron los 24 millones, mientras que en el ejercicio anterior fueron 8,5 millones, según ha informado la compañía en un comunicado.

El grupo destacó que la evolución del negocio fue "producto de una activa política de inversiones de más de 50 millones en el 2025, que se ha traducido, entre otros, en la adquisición de maquinaria de última generación, especialmente para sus contratos de concesiones, y en la inversión en equipos para su actividad de ingeniería aplicada. Esta decisión se ha visto a su vez reflejada en el crecimiento de la plantilla, que en el último año ha superado los 5.000 trabajadores, lo que significa un aumento del 16%".

En 2025, el grupo reforzó su presencia territorial en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía occidental, sumándose a comunidades donde lleva más de cuatro décadas de trayectoria como Madrid, Catalunya, Aragón, Baleares y el resto de Andalucía. El grupo destaca entre sus adjudicaciones más relevantes de 2025 el inicio de la conservación y ampliación de las redes de agua en Murcia; el inicio del servicio de mantenimiento de aceras y espacios públicos para el Ayuntamiento de Alicante; la rehabilitación de un emblemático edificio de 1926 (la antigua sede de El Corte Inglés) en la calle Portal del Ángel en Barcelona y la construcción de la fase uno de la nueva ronda norte de Córdoba, entre otros.

En el último ejercicio ha continuado la diversificación de su cartera hacia actividades como la eficiencia energética y la rehabilitación de equipamientos y viviendas; la construcción y operación de plantas de tratamiento de fangos y producción de biogás en depuradoras; y la creación e instalación de jardines verticales inteligentes, para la reutilización y reaprovechamiento del agua. Sorigué destaca que en el último año ha avanzado en su apuesta por la investigación y el I+D+i a través de proyectos enfocados en el ciclo del agua, la economía circular, y nuevos materiales y pavimentos para las ciudades.

Una prueba piloto de pavimentos reflectantes para reducir el efecto isla de calor, impulsada junto a la Universitat Politècnica de Catalunya, y una investigación en colaboración con el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) y Apria Systems sobre la viabilidad de obtener hidrógeno verde a partir de aguas residuales en la estación depuradora de aguas residuales de Montornès del Vallès, gestionada también por Sorigué son alguna de las iniciativas.

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El grupo destaca también el proyecto RegCOM, también con la UPC, en el que desarrolla un sistema de fitodepuración de aguas grises para su instalación en espacios comunitarios de edificios. Según sus datos, en 2025 Sorigué destinó 19 millones de euros a recursos ambientales, un 29% más con respecto al año anterior, además, ha reducido en un 13% la intensidad de sus emisiones de carbono, y ha aumentado en un 11% la reutilización del agua en sus procesos productivos, entre otras mejoras.