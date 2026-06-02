La inflación de la Eurozona escala hasta el 3,2% y deja al BCE sin más opción que subir los tipos

La guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya cerca de 100 días de duración, sigue sin dar tregua al precio de los bienes y servicios. Así lo atestigua el Índice de Precios de Consumo (IPC) adelantado de la Eurozona, que en mayo ha escalado hasta el 3,2%, dos décimas más que en abril, tal y como ha dado a conocer este martes la agencia estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat. De esta forma, la inflación de la Eurozona supera por primera vez el 3% desde 2023, cuando Europa estaba inmersa en una severa crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.

Así, la inflación de los países del Euro se ha visto principalmente afectada por los precios de la energía, que han suben un 10,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta subida es similar a la que ya experimentaron en abril, con un 10,8%. A raíz del cierre del estrecho de Ormuz, y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, la energía ha sido el componente que más ha contribuido al alza de la inflación en el territorio, prometiendo una nueva subida en la factura de los ciudadanos europeos.

La energía magnifica todo

La totalidad de los componentes de la inflación registran alzas. En cuanto a los alimentos, el alcohol y el tabaco, la tasa de incremento interanual es del 2%. Por otro lado, los bienes industriales no energéticos registran un aumento del 0,9% respecto a mayo de 2025, y por último, los servicios suben un 3,5%. Excluyendo el componente energético de la inflación, Eurostat ha informado de que el alza sería mucho más moderada, del 2,4%, ocho puntos básicos menos.

Por países donde más repunta la inflación, los territorios más damnificados son Malta (+1,3%), Chipre y Estonia (ambos un 0,9%). Por otro lado, los precios solo dan tregua en tres países de la Eurozona: Irlanda y Luxemburgo, ambas con una caída del 0,2% interanual, y Lituania, que resta una décima.

El BCE se queda sin opciones

Con estas cifras, la tesitura del Banco Central Europeo (BCE) se complica. La institución presidida por Christine Lagarde lleva sin subir los tipos de interés más de mil días, desde el 20 de septiembre de 2023, cuando en plena crisis energética por la guerra de Ucrania, los elevó hasta el 4,50%. Desde entonces, el supervisor de Fráncfort ha encarado una senda descendente, paralizada desde hace un año al comprender que el objetivo de inflación, en torno al 2%, se había logrado.

Sin embargo, las perspectivas divulgadas por Eurostat vuelven a poner en un brete al BCE, tanto que el mercado ya descuenta un alza de 25 puntos básicos en los tipos de interés de cara a la próxima reunión, que se celebrará el próximo 11 de junio, justo un año después de que el supervisor bajase los tipos por última vez. La situación será completamente, con una subida prevista para contener los efectos que está teniendo sobre la inflación la guerra en Oriente Medio.

"Ya no podemos seguir ignorando esta crisis"

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del BCE, dejó pocas dudas hace unos días sobre el rumbo que, en su opinión, debe tomar el supervisor. "Ya no podemos seguir ignorando esta crisis", sostuvo Schnabel, a quien se considera generalmente el miembro más "halcón" del BCE. "El riesgo de que las expectativas de inflación se desvinculen está aumentando", apostilló.

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En otro orden, la economista señaló que la incertidumbre marca, por el momento, el camino del supervisor. "Es demasiado pronto para afirmar que será un cierto número de alzas —en los tipos— y se habrá acabado. Estamos a la espera de ver qué terminará pasando", agregó Schnabel, describiendo un escenario incierto para el BCE en su misión de mantener la inflación en torno al 2%.