El Rey llama a acelerar la integración de la UE como espacio de "convivencia, libertad y prosperidad"

El Rey Felipe VIha instado a los estados europeos a acelerar la integración de la Unión Europea y favorecer aquellas inversiones que permitan desarrollar la autonomía estratégica del Viejo Continente, ante la pujante competencia de Estados Unidos y China. El monarca ha definido la Unión como un "espacio compartido de convivencia, libertad y prosperidad", este martes en las jornadas del Cercle d'Economia.

"Mucho se ha debatido acerca de si el término 'autonomía' es una quimera o no, pero a los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes en la construcción de una Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana, incluso una utopía", ha afirmado.

El monarca ha entregado desde Barcelona al periodista británico Martin Wolf el premio del Cercle d'Economia a la 'Construcción Europea'. La entidad catalana ha querido reconocer a una persona que ejerce "un periodismo serio y solvente", en una "época de posverdad y desinformación", según ha explicado su presidenta, Teresa Garcia-Milà.

Wolf es uno de los analistas económicos más influyentes del mundo, columnista del diario 'Financial Times' y autor de diversos libros. De la misma manera que el FC Barcelona es "més que un club", Wolf es "más que un periodista", en palabras del articulista, comentarista deportivo y paisano del premiado, John Carlin, encargado de introducirlo ante una audiencia repleta de autoridades.

Hjo de judíos refugiados en Londres que huían de los nazis, Wolf ha recordado durante su discurso de aceptación del galardón los riesgos de los totalitarismos que vuelven a asomar en el Viejo Continente y ha ensalzado los valores de la cooperación y la solidaridad. "Hoy la UE está en un momento de crisis y lo que funcionó en el pasado no lo hará necesariamente en un futuro", ha alertado.

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"Europa ha sido y sigue siendo una construcción basada en la voluntad, la confianza y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros", ha afirmado el monarca. Felipe VI ha reclamado que España lidere el avance del "proyecto común" y ha aplaudido a Wolf por explicar "con claridad el valor de las economías abiertas, sin dejar de advertir sobre aquellas vulnerabilidades capaces de erosionar su legitimidad".