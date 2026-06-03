Inditex admite el impacto del conflicto en Oriente Medio, pero mantiene el crecimiento por la diversificación de sus mercados

Inditex ha reconocido que la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio está afectando a la evolución de las ventas en la región, aunque el grupo ha conseguido mantener el crecimiento global gracias a la diversificación geográfica de su negocio y a la buena acogida de sus colecciones en el resto de mercados.

La cuestión ha surgido durante la conferencia con analistas celebrada tras la presentación de los resultados del primer trimestre de 2026, en el que la compañía obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros, un 5,4% más, con unas ventas de 8.750 millones, un 5,8% superiores a las del mismo periodo del año anterior.

Preguntados por el efecto del contexto geopolítico sobre la actividad comercial, los responsables de la compañía admitieron que la situación en Oriente Medio está teniendo consecuencias sobre el negocio. “Las condiciones geopolíticas están teniendo un impacto en las ventas de la región de Oriente Medio”, señaló Gorka García-Tapia, director de Relación con Inversores de Inditex.

El directivo recordó que el grupo cuenta con unas 480 tiendas en la zona, operadas bajo régimen de franquicia, y precisó que todas ellas permanecen abiertas. También destacó que el impacto no es homogéneo, ya que la región está formada por mercados con comportamientos diferentes. "Se trata de una región muy diversa y no todos los países se están viendo afectados de la misma manera", reconoció.

Diversificación

Pese a ello, García-Tapia subrayó que la multinacional ha logrado mantener una evolución positiva de las ventas gracias a la fortaleza de sus colecciones y a la diversificación de su presencia internacional. “El grupo ha sido capaz de obtener un sólido crecimiento en el primer trimestre y eso refleja la amplia diversificación del negocio”, afirmó.

Otra de las cuestiones más relevantes abordadas durante la conferencia fue la política comercial de la compañía. Frente a las dudas planteadas por los analistas sobre posibles incrementos de precios para compensar mayores costes logísticos o de materias primas, Inditex dejó claro que el crecimiento continúa sustentándose en un aumento del volumen de ventas.

“Lo que seguimos viendo, no solo en Estados Unidos sino de forma general, es que el crecimiento del grupo proviene del volumen y no de los precios”, explicó García-Tapia.

El directivo añadió que la empresa mantiene una política de precios “relativamente estable”, y que realiza solo ajustes puntuales cuando es necesario para conservar su posicionamiento competitivo en cada mercado.

La compañía también volvió a destacar que Estados Unidos sigue ofreciendo importantes oportunidades de crecimiento futuro, gracias a una cuota de mercado todavía reducida en un sector muy fragmentado. "Estados Unidos es un mercado muy relevante para nosotros y seguimos viendo importantes oportunidades de crecimiento", aseguró García-Tapia.

Además, aseguró que no está detectando señales relevantes de deterioro del consumo ni en Europa ni en Estados Unidos y reiteró sus previsiones para el conjunto del ejercicio, incluido su objetivo de margen bruto, pese al incremento de los costes de transporte y a las incertidumbres derivadas del actual contexto internacional.