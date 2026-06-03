Inditex supera la prueba de Oriente Medio con otro trimestre récord: 8.750 millones en ventas

Inditex arrancó su ejercicio 2026 manteniendo intacta su racha de crecimiento más prolongadas de su historia reciente. El grupo textil gallego obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros en su primer trimestre fiscal, entre febrero y abril, un 5,4% más que un año antes, mientras que las ventas alcanzaron los 8.750 millones, un 5,8% por encima del mismo periodo de 2025. Ambas cifras constituyen un nuevo récord para un primer trimestre de la compañía.

Los resultados permiten a Inditex encadenar 21 trimestres consecutivos en los que ha aumentado de manera simultánea ventas y beneficios en comparación con el mismo periodo del año anterior. La secuencia comenzó tras la pandemia y ni siquiera se interrumpió en 2025, cuando el crecimiento se había reducido al 1,5% en ingresos y al 0,8% en ganancias.

Las cifras presentadas este miércoles se sitúan además por encima de las previsiones del mercado en ingresos, que apuntaban a unos 8.700 millones de euros, aunque el beneficio quedó algo por debajo de los 1.400 millones que manejaba parte del consenso de analistas. Aun así, el balance confirma la capacidad del grupo para seguir creciendo en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas internacionales y las incertidumbres sobre el consumo.

La mejora de la rentabilidad volvió a ser uno de los aspectos más destacados del trimestre. El margen bruto aumentó un 6,9%, hasta 5.359 millones de euros, y se situó en el 61,2% de las ventas, 67 puntos básicos más que un año antes. Esta evolución resulta relevante porque se produce en un escenario de presión sobre costes y demuestra la capacidad de la compañía para mantener precios, gestionar inventarios y optimizar compras.

Esfuerzo inversor

El resultado operativo (EBITDA) avanzó un 7,3%, hasta 2.568 millones, mientras que el EBIT creció un 7%, hasta 1.756 millones. Los gastos operativos aumentaron un 6,4%, una evolución que la empresa considera compatible con el crecimiento del negocio y que refleja el esfuerzo inversor realizado en tiendas, tecnología y logística.

La fortaleza financiera continúa siendo otro de los pilares del grupo fundado por Amancio Ortega. La posición financiera neta alcanzó los 10.796 millones al cierre de abril, por encima de los 10.778 del año anterior. Aunque el efectivo disponible descendió hasta 5.045 millones, la compañía compensó esta reducción con un aumento de las inversiones financieras temporales, que ascendieron a 5.752 millones.

En el apartado operativo, el inventario apenas aumentó un 1%, hasta los 3.812 millones, una evolución positiva teniendo en cuenta el crecimiento de las ventas. La empresa subrayó además la elevada calidad de las existencias almacenadas.

Menos tiendas, pero más grandes

La red comercial siguió avanzando hacia un modelo de menos establecimientos, pero de mayor tamaño y productividad. Durante el trimestre se realizaron actuaciones de optimización en 44 mercados y la compañía cerró abril con 5.456 tiendas, frente a las 5.562 de un año antes.

De cara al resto del ejercicio, Inditex mantiene un mensaje de confianza. La compañía prevé un crecimiento del espacio bruto comercial cercano al 5% en 2026 y espera que las ventas online continúen ganando peso. También ha anunciado inversiones ordinarias de unos 2.300 millones de euros destinadas a la optimización de tiendas, integración tecnológica y mejora de las plataformas digitales.

Las perspectivas a corto plazo son también favorables. Entre el 1 de mayo y el 1 de junio, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante crecieron un 11,5%, impulsadas además por un efecto positivo del calendario.

Con presencia en 215 mercados y una cuota todavía reducida en la mayoría de ellos, Inditex considera que mantiene amplias oportunidades de crecimiento. Los resultados del primer trimestre refuerzan esa tesis y evidencian que el grupo sigue siendo capaz de aumentar ventas, mejorar márgenes y generar caja incluso en un entorno internacional cada vez más complejo.