La negociación del convenio del metal de A Coruña se atasca tras advertir la patronal con aplicarlo en junio en lugar del 1 de enero

La negociación del convenio colectivo del metal de la provincia de A Coruña atraviesa uno de sus momentos más delicados después de la reunión celebrada en la tarde del martes entre la patronal y los sindicatos.

El encuentro se produjo en un contexto de creciente tensión, tras varios meses de conversaciones sin acuerdo y con tres jornadas de huelga en las últimas semanas y nuevos paros convocados para el 9, 10 y 11 de junio.

Según trasladaron CIG y CCOO, durante la reunión respondieron a la propuesta presentada por la patronal la pasada semana y aportaron nuevos planteamientos para intentar avanzar hacia un acuerdo.

Sin embargo, denuncian que la representación empresarial optó por mantener una estrategia de dilación al cancelar la reunión prevista para este jueves, 4 de junio, al considerar que necesita más tiempo para analizar la documentación presentada.

Sin efectos retroactivos

Uno de los puntos que más preocupa a los sindicatos es la advertencia realizada por la patronal sobre la posible limitación de los efectos retroactivos del convenio.

Según CIG y CCOO, la representación empresarial planteó que, si el acuerdo se firma después de junio, su aplicación podría comenzar desde la fecha de la firma y no desde el 1 de enero, como ha sucedido tradicionalmente en el sector.

Las centrales consideran injustificada esta postura al recordar que muchas de las propuestas ya fueron entregadas en enero. “Lo que estamos viviendo no es un problema de tiempo, sino una clara falta de voluntad de avanzar”, sostienen.

También rechazan cualquier modificación de la retroactividad del convenio y aseguran que los trabajadores (18.000 en la provincia de A Coruña) siguen soportando una pérdida de poder adquisitivo y una situación de incertidumbre mientras la negociación permanece estancada.

Ante este escenario, CIG y CCOO han redoblado su llamamiento a secundar las huelgas de la próxima semana y prevén convocar asambleas en A Coruña, Ferrol y Santiago para informar sobre el estado de las conversaciones y decidir nuevas movilizaciones.