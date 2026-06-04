De 700 a 3.000 euros por una semana en la playa: así está el alquiler vacacional en la costa de Galicia este verano

A medida que se acerca el verano la mente empieza a conectar con el modo vacaciones y a planificarlas. Aquellos que opten por alquilar un piso o un apartamento a pie de playa en la costa gallega para disfrutar de los esperados días de descanso estival deben saber que los precios vuelven a subir, aunque de forma más moderada que el año pasado y que en otras zonas de España, con aumentos que se mueven entre el 2 y el 5% en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Según un informe de Tecnitasa, alquilar una vivienda vacacional en el litoral de la comunidad tendrá un coste medio de 1.169 euros a la semana, lo que supone 184 euros menos que la media nacional, situada en 1.353 euros. En todo caso, en función de la ubicación, el precio puede variar considerablemente, oscilando entre los 700 euros semanales en las zonas más asequibles y los cerca de 3.000 en las más caras.

Un año más, las rías de Pontevedra y Arousa concentran la oferta más costosa. A Toxa se lleva la palma: la renta de un apartamento de 80 metros cuadrados sale por 2.950 euros semanales en agosto, el mes vacacional por excelencia. No anda lejos la capital del turismo vacacional gallega, Sanxenxo, con 2.500 euros por un piso un poco más amplio a pie de la playa de Silgar. Si se opta por una ubicación en segunda línea y un apartamento más pequeño en esta misma localidad, el precio baja considerablemente, hasta los 1.500 euros, el mismo que por un piso ante la Playa de Riazor en A Coruña o en Bastiagueiro, en Oleiros. En la zona de Portonovo serán unos 1.400 euros. Cerca anda Nigrán, con los 1.350 euros que piden de media los propietarios en el entorno de Playa América.

tabla / ECG

Muros y Boiro

Hay otro grupo de zonas donde el alquiler estival se mueve entre los 1.000 y 1.250 euros. En la provincia de A Coruña hay ejemplos como el de Muros, con 1.250 euros semanales por un piso de unos 110 metros cuadrados junto a la playa de San Francisco. O el de Miño, donde un apartamento ronda los 1.100 euros. Cuatro municipios en los 1.000 euros son Boiro, Cabanas, Cedeira y Pontedeume. En el caso de la provincia de Pontevedra, en esa franja están la zona de Samil en Vigo y el casco urbano de Baiona (1.250 euros por un apartamento en ambos casos) o Aldán-O Hío en Cangas (1.075). En Lugo, una semana de alquiler a pie de playa en Ribadeo sale por 1.250 euros. Son 1.200 en la zona de A Rapadoira en Foz.

Menos 1.000 euros

¿Y cuáles son las ubicaciones menos caras de cada provincia según el informe de Tecnitasa? En A Coruña señala a Portosín, con 700 euros semanales, y a Ortigueira y Mugardos, con 800 euros, en los tres casos por apartamentos pequeños, de entre 50 y 60 metros cuadrados. Por debajo de los 1.000 euros también incluye Fisterra y Malpica, con 950 euros en ambos lugares. En informe permite concluir que la ría de Noia y la Costa da Morte se mantienen entre los destinos más asequibles.

Si se busca en la Mariña lucense, junto a la playa en Burela o en O Vicedo es posible alquilar por 700 euros a la semana, y en la zona urbana de Foz hay oferta por 800 euros. En el sur, en Pontevedra, hay pisos con rentas de 850 euros semanales en el centro de A Illa de Arousa y de 900 euros en el área urbana de Cangas.

Noticias relacionadas

El estudio pone el foco en que este año el alquiler vacacional en la costa gallega registra subidas menos intensas que el verano pasado, cuando en el litoral de A Coruña y Lugo se registraron alzas de entre el 6 y el 12%. En cualquier caso, en las ubicaciones más exclusivas, con mayor demanda turística y una oferta más limitada, los precios siguen alcanzando niveles elevados, que no están al alcance de todos los bolsillos y familias. Con atractivos como su gastronomía, sus playas o la creciente fama de refugio climático, Galicia tiene cada vez más tirón en verano.