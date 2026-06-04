Construcción y campo lideran las subidas salariales en Galicia para aliviar la falta de personal y los problemas de relevo generacional

«Ofrecemos cada vez más empleos y más futuro. ¿Y si es el trabajo que buscas?», apela la Fundación Laboral de la Construcción desde su web, acompañando un vídeo de cuatro jóvenes que intentan «derribar los estereotipos» más habituales. Que si es una ocupación anticuada, solo para hombres, sin posibilidad de hacer carrera... El organismo creado por la Confederación Nacional de la Construcción y los sindicatos CC OO y UGT en 1992 para mejorar la profesionalización y la seguridad del sector reivindica una nueva era en las obras de la mano de la innovación y la inclusión como antídoto al enorme problema de falta de relevo generacional. En la próxima década se jubilarán dos de cada diez trabajadores. Los ocupados mayores de 55 años aumentaron el 14,6% entre 2023 y 2024 y casi el 28% los de 60 años en adelante, alrededor de 126.000.

El diagnóstico del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) sobre el desajuste entre ofertas y demandas laborales confirma que los puestos para profesionales en la construcción de edificios son de los más difíciles de cubrir en Galicia. Ahora mismo emplea a unas 83.700 personas. Además de las buenas perspectivas de crecimiento por el déficit acumulado en nuevas viviendas desde el estallido de la burbuja del ladrillo en 2008, la construcción exprime la mejora salarial para atraer talento.

La base media mensual de cotización alcanzó los 2.264 euros al cierre del pasado mes de diciembre en la comunidad tras un incremento del 5,3% en el último año y del 24,2% desde 2022, según los datos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) con la información de la Seguridad Social. La construcción arroja la mayor alza del sueldo bruto en estos últimos cuatro ejercicios, superando ya la base media mensual global en el mercado laboral autonómico (2.182,4 euros).

El sector primario comparte muchos de los problemas de la construcción: la fama de una actividad dura físicamente, horarios complicados, dudas sobre la estabilidad a largo plazo... Con el hándicap en su caso del lugar de trabajo (en el mar o en núcleos de población habitualmente rurales y con déficit de servicios) y la debilidad de los ingresos, a expensas del vaivén de los precios pagados por los distribuidores. La evolución de las afiliaciones en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Galicia es dramática. Cada año pierden alrededor de 3.800 cotizantes. Es el otro grupo de actividad con el incremento más alto de la base media de cotización. Un 5,3% en 2025 y el 24,1% acumulado desde 2022, hasta llegar a 1.897 euros.

Base de cotización media mensual en los principales sectores en Galicia / Hugo Barreiro

Resto de sectores

Actividades profesionales, científicas y técnicas, donde se integran algunos de los nichos laborales en expansión, alcanzan un salario bruto (incluidas pagas y horas extra) de 2.314 euros después de una subida del 22,2% en los últimos cuatro años. El 20,6% creció la base de cotización media en la industria (extractiva y manufacturera), con 2.491 euros. La hostelería arrastra un ascenso del 20,5%, pero se mantiene como el sector con menor retribución en Galicia, a pesar de sus continuos SOS por las dificultades para atraer personal: 1.239 euros brutos al mes.

Un 20,3% aumentó el sueldo bruto en actividades artísticas, recreativas, ocio y otros servicios (1.524 euros); el 19,6% en comercio y talleres de vehículos (1.887 euros); el 19,5% en educación (2.589 euros); el 19,5% en administración pública (2.758 euros); lo mismo que en transporte y almacenamiento (2.108 euros); el 18,4% en finanzas y seguros, situados en lo alto de los salarios en Galicia con 3.304 euros de remuneración bruta; el 18,4% se elevó en actividades administrativas y servicios auxiliares (1.521 euros); el 17,3% en información y comunicaciones (2.605 euros); y el 16,7% en energía, suministro de agua y gestión de residuos (2.782 euros). Sanidad y servicios sociales dejan el incremento más contenido en las remuneraciones en la comunidad, el 16,6% desde 2022, con 2.461 euros.

Noticias relacionadas

El sueldo bruto en los menores de 30 años en Galicia ronda de media los 1.578 euros brutos, un 21,8% por encima de los niveles de 2022. Entre los 30 y los 34 años se da el mayor avance: 23,4% (2.063 euros). Entre los trabajadores de 35 a 39 años subió el 21,4% (2.161 euros); el 18,5% en los de 40 a 44 años (2.244 euros). A partir de ese umbral, la base media de cotización merodea los 2.300 euros. El alza en las mujeres (20,3%) superó a la de los hombres (18,5%), aunque cobran 300 euros menos (2.034 y 2.335 euros, respectivamente).