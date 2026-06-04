La planta de MG mete a Galicia en el mapa de las inversiones chinas de la automoción en España

La automoción china está haciendo de España su gran base industrial para el asalto a Europa. El éxito de los modelos exportados desde el gigante asiático, los lazos con Pekín fortalecidos por el Gobierno (frente a otros países de la UE) y las ayudas de los sucesivos Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), entre otros motivos, han facilitado que muchos proyectos se decanten por diversos territorios españoles. Hasta la fecha, son ocho las plantas confirmadas: tres gigafactorías de baterías para coches y cinco fábricas de vehículos. Con la llegada de SAIC y su marca MG a Ferrolterra Galicia entra de lleno en el mapa español que dibuja el motor chino.

La esquina noroeste que representan el puerto de Ferrol y la vecina As Pontes, donde se concentrarán los 200 millones de euros anunciados por SAIC, se convierte en la nueva pica del automóvil chino en el país y también en un bálsamo para un territorio que vio cómo se escapaban otras dos grandes inversiones vinculadas al sector: la de Citic Dicastal (llantas) y la de Sentury Tire (neumáticos).

De esta forma, Galicia se convierte en la octava comunidad autónoma que concentra una de las principales inversiones de la automoción del país asiático. Y aunque todavía falta por ver si finalmente se da cabida a las factorías de Changan (se baraja Zaragoza) y del líder de vehículos eléctricos BYD (que en 2023 visitó Vigo y ahora analiza varias localizaciones), las de mayor calado siguen siendo las tres gigafactorías de baterías que se levantan en Navalmoral de la Mata (en Cáceres), Valladolid y Figueruelas (Zaragoza).

La fábrica extremeña es la lanzada por Envision, a través de Envision AESC Spain, con una inversión que supera los 2.500 millones de euros y que prevé generar unos 3.000 empleos directos e indirectos; está en fase de solicitud de permisos. La aragonesa, por su parte, es la impulsada por la líder del sector Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) junto a Stellantis; el proyecto ya está en obras, se destinó 4.100 millones y creará 4.000 empleos. La vallisoletana, en cambio, es la más reciente: está impulsada por Gotion High-Tech (tras absorber Inobat), que recibió el pasado mes de forma provisional un total de 92 millones del Perte VEC para dos proyectos con un valor de 944,3 millones de euros.

En lo que respecta a la fabricación de vehículos, la situación es diferente. La de SAIC será la primera planta que empiece desde cero, ensamblando vehículos despiezados (en formato CKD) con una capacidad anual de hasta 120.000 coches eléctricos e híbridos enchufables. El resto de fabricantes, por su parte, apostaron por reactivar factorías o por compartir espacio productivo con los dueños de las fábricas.

El primer desembarco conocido fue el de Chery, dueño de Omoda y Jaecoo (entre otras marcas). La empresa se alió con la española EV Motors para reactivar la planta que dejó Nissan en Barcelona produciendo sus modelos chinos y los de la renacida marca española Ebro. Para la recuperación de la planta la joint venture apostó por comenzar con el ensamblaje de coches despiezados, produciendo los diversos SUV que comercializa la enseña española. Se destinaron un total de 532 millones de euros.

El Santana 400 en versión híbrida enchufable. / Santana

Una operación similar se acordó para resucitar la planta de todoterrenos Santana en Linares (Jaén). Allí Zhengzhou Nissan Automobile Company se unió a la también china Anhui Coronet y la española Santana Motors (de nueva creación) para producir nuevos coches en la planta. Se anunciaron de momento un pickup de Santana con dos motorizaciones (diésel e híbrido enchufable), el ensamblaje de los vehículos de Coronet y una última incorporación: la de BAIC (Beijing Automotive Industry Holding), uno de los mayores fabricantes del país asiático.

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En lo que respecta a la ocupación de fábricas infrautilizadas, tres históricas acogerán a dos fabricantes chinos. En Almussafes (Valencia), Ford está fraguando un acuerdo con Geely (dueño, entre otras marcas, de Volvo) para la previsible producción del modelo Geely E2. En Figueruelas y Villaverde (Madrid), Stellantis cederá espacio a su socia Leapmotor para los coches que vende en la Europa la joint venture formada entre ambas compañías. Un plan para España que incluye la venta de la planta de la capital, la producción de varios modelos (uno de ellos bajo marca Opel) y del que se desliga a la fábrica de Vigo, que se mantiene independiente.