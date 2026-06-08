La CGT protesta contra el desmantelamiento de Abai: 600 empleos menos en A Coruña

La CGT se concentró este lunes ante el edificio Proa, en Matogrande, para denunciar «el desmantelamiento de los centros de trabajo de Abai» y reclamar el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de la plantilla.

El sindicato asegura que la compañía, dedicada al telemarketing y proveedora de servicios para empresas como Endesa y Movistar, ha reducido personal y ha trasladado actividad a otros países con menores costes laborales. Según el sindicato, en A Coruña se han perdido más de 600 empleos en los últimos años.

La central también critica la falta de nuevas contrataciones y advierte de que intensificará las protestas si la empresa mantiene su actual estrategia.