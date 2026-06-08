La CGT protesta contra el desmantelamiento de Abai: 600 empleos menos en A Coruña
El sindicato critica la falta de nuevas contrataciones y advierte de que intensificará las protestas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La CGT se concentró este lunes ante el edificio Proa, en Matogrande, para denunciar «el desmantelamiento de los centros de trabajo de Abai» y reclamar el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de la plantilla.
El sindicato asegura que la compañía, dedicada al telemarketing y proveedora de servicios para empresas como Endesa y Movistar, ha reducido personal y ha trasladado actividad a otros países con menores costes laborales. Según el sindicato, en A Coruña se han perdido más de 600 empleos en los últimos años.
La central también critica la falta de nuevas contrataciones y advierte de que intensificará las protestas si la empresa mantiene su actual estrategia.
- Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
- El asador de Lugo que conquistó el polígono de Sabón con su chuletón: 'Solo ofrecemos producto de calidad
- Revuelo en el negocio inmobiliario de Os Mallos, en A Coruña, por la futura intermodal: 'Hay interés de invertir en alquiler de temporada y habitaciones
- Quagliata y Mulattieri, en la Gazzetta: 'A Coruña nos ha cambiado la vida
- El Puerto de A Coruña tiende la mano al de Ferrol: pone 'a su disposición' sus muelles para apoyar el desembarco de la fábrica de coches de SAIC
- El bar con uno de los callos más famosos de A Coruña: 'La receta no se ha tocado en 52 años
- El Deportivo, en alerta por la propuesta de un mes de cierre del Coliseum por la invasión de campo en Getafe
- 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento