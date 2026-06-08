Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial

Las empresas de toda Europa estarán obligadas a ser más transparentes con los salarios que pagan a sus trabajadores. El próximo lunes 7 de junio vence el plazo para que los diferentes estados miembro transpogan una directiva comunitaria que pretende limitar a un 5% la brecha de género máxima entre hombres y mujeres dentro de una misma empresa, así como obligar a las compañías eliminar el 'salario a convenir' en una oferta de trabajo y revelar la retribución que está guardada para ese puesto.

Pese a que una parte importante de los estados -España incluida- van tarde en la transposición e incumplirán los plazos marcados desde Bruselas, las patronales de toda Europa han emitido un comunicado conjunto en el que critican la normativa, piden más tiempo para aplicarla y se quejan de que generará inseguridad jurídica.

Y es que las corporaciones temen que sus trabajadores invoquen los principios de esta norma comunitaria para llevar ante los tribunales cualquier diferencia retributiva de difícil justificar respecto a sus compañeros. No en vano, las directrices comunes pactadas a nivel europeo -luego habrá que ver cómo cada estado las aplica- contemplan la posibilidad para los trabajadores de reclamar indemnizaciones retroactivas por los agravios que puedan acreditarse.

"Nuestras organizaciones siguen plenamente comprometidas con el principio de igualdad retributiva. Sin embargo, la actual inseguridad jurídica en torno a la aplicación de la Directiva genera importantes dificultades para nuestros miembros y exige soluciones urgentes y viables que den respuesta a sus preocupaciones", recoge un comunicado conjunto de distintas patronales europeas, como SME United -de la que en España forma parte Pimec-.

No en vano -y a expensas de cómo cada país aterriza la norma-, los tribunales ya han empezado a invocar esta directiva para dictar sentencias. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló a favor de un trabajador que fue despedido por quejarse de que cobraba menos que sus compañeros.

El departamento de recursos humanos subió por error las nóminas de toda la plantilla a una intranet comun y el empleado se guardó una copia antes de que la borraran. Comentó los distintos salarios con varios colegas, un jefe le escuchó y le abrieron un expediente por airear datos que consideraban vulneraban la "privacidad" de la plantilla.

Y los magistrados del TSJM declararon improcedente el despido, ya que lo vieron desproporcionado e incompatible con la directiva europea. "Esta normativa va dirigida a evitar la discriminación salarial y la brecha de género, pero implanta un concepto que es la transparencia retributiva. En este caso el actor, aun siendo varón, apreció diferencias salariales que le llevaron a hacer algún comentario", recoge la sentencia.

Pendientes de negociación

En España todavía no está claro como el Gobierno aterrizará esas directrices comunes, si bien lo que es seguro es que lo hará tarde. "Esta situación genera incertidumbre para las empresas, ya que desconocen qué obligaciones concretos deberán asumir, cuando entrarán en vigor y cuáles serán los mecanismos de control y sanción aplicables", explica la socia codirectora de Baker McKenzie en España, Mireia Sabaté.

El Ministerio de Trabajo ya ha iniciado los trámites -sacó a consulta pública el texto-, pero todavía debe negociar con patronales y sindicatos. Los citará "en las próximas semanas", según afirmó la semana pasada el secterario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para remitirles un primer borrador que recoja su propuesta. Luego deben negociar y enfilar el trámite parlamentario, donde las mayorías no están aseguradas. Por lo que aún no está claro ni qué ni cuándo entrará en vigor.

No obstante, España no parte de cero en este sentido, ya que en algunas de las normativas vigentes ya está recogido el espíritu de la nueva directiva. "En general, entendemos que en esta materia España está más avanzada que otros países de nuestro entorno. Gracias a las herramientas pactadas en el Diálogo Social, en especial el registro retributivo y la auditoría retributiva para las empresas, los planes de igualdad y las evaluaciones de puestos de trabajo, estamos bastante en línea con lo que establece la Directiva", afirman desde la CEOE.

Desde la patronal hacen referencia a la ley de planes de igualdad impulsada durante la anterior legislatura (y parte del contenido lo denunciaron, sin éxito, ante el Tribunal Supremo). Uno de los requisitos que establece es que toda empresa de 50 o más empleados debe tener hecha una auditoría e identificar si en alguna categoría salarial hay una brecha de género en cuanto a retribuciones del 25% o más. Si se excede dicho baremo y no se justifica, es multable. Esto ya existe, pero la nueva directiva rebaja el tope a un 5%, por lo que España deberá adaptarse.

La norma también insta a las empresas a pasar de una transparencia pasiva -lo explico, si me lo piden- a una transparencia activa -lo explico antes de que preguntes-. En ese sentido, una posible transposición que proponga el Ministerio es que las empresas deban colgar sus auditorias salariales en un registro público, como sucede ahora mismo con los convenios, y que cualquiera pueda consultarlas. No tanto el salario de cada empleado, algo que presumiblemente atentaría contra las normativas de privacidad, pero sí las líneas maestras de la estructura salarial de cada empresa.

"Desde CEOE, lo que nos preocupa en el proceso de transposición es el impacto que pueda tener sobre la pequeña empresa, puesto que las grandes empresas consideramos que cumplen", afirman los patronos.

Fin del "salario a convenir"

Otro ejemplo, en esa línea, estaría en las ofertas de empleo. Es habitual que muchas compañías no revelen cuánto dinero va aparejado a un puesto y se limiten a decir en su oferta que el salario es "a convenir". Los departamentos de recursos humanos utilizan ese truco para preguntar al candidato por sus anteriores remuneraciones y así pagarle más o menos en función de las mismas, con la posibilidad de ahorrar dinero si contratan a un postulante o a otro.

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Con la nueva directiva, eso quedará prohibido, si bien las empresas -dependiendo como el Gobierno transponga la norma- podrían acogerse no a una cantidad concreta, sino a una horquilla. "Las empresas se preguntan si es suficiente con indicar una banda salarial o si hace falta concretar todos los componentes retributivos, como variable, beneficios o planes de pensions", afirma la socia codirectora de Baker McKenzie en España. Lo que sí explicita la directiva es que quedará vetado preguntar por el historial de salarios previos de los candidatos.