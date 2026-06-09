Amancio Ortega, fundador de Inditex, refuerza su apuesta por Países Bajos con la compra de un centro logístico por 132 millones

Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha cerrado una nueva adquisición inmobiliaria en Países Bajos con la compra de un centro logístico en Sevenum, al sur del país, por 132 millones de euros. La operación ha sido avanzada por el medio neerlandés PropertyNL y confirmada por este periódico en fuentes del mercado.

El activo, adquirido a la gestora estadounidense Invesco, fue inaugurado en 2019 y cuenta con cerca de 94.000 metros cuadrados construidos, distribuidos entre unos 85.000 de superficie logística y alrededor de 8.600 de oficinas. Entre las compañías que utilizan las instalaciones figuran las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein, pertenecientes al grupo internacional PVH.

La compra refuerza la presencia de Pontegadea en el mercado neerlandés, uno de los destinos por los que más ha apostado el grupo inversor del fundador de Inditex durante los últimos años.

En septiembre del pasado ejercicio la firma presidida por Roberto Cibeira adquirió otro centro logístico en Hoofddorp, en las proximidades de Ámsterdam, por 145 millones de euros. A esa operación se sumó también la compra del hotel Avani Museum Quarter Amsterdam por unos 85 millones.

La adquisición encaja en la estrategia de diversificación que Pontegadea viene desarrollando más allá de los activos que tradicionalmente han constituido el núcleo de su cartera, formada sobre todo por edificios de oficinas y locales comerciales situados en algunas de las principales ciudades del mundo.

Durante los últimos años, el grupo ha incrementado su exposición al negocio logístico tanto en Europa como en Estados Unidos, un segmento impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de infraestructuras de distribución cada vez más especializadas. También ha reforzado su presencia en otros ámbitos como el residencial de alta gama, las infraestructuras y la energía.

Además de su amplia cartera inmobiliaria internacional, Pontegadea mantiene participaciones en compañías vinculadas a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía o las redes de transporte. La nueva operación en Sevenum consolida la apuesta del family office de Amancio Ortega por los activos logísticos y por el mercado neerlandés, que gana peso dentro de su cartera internacional de inversiones.