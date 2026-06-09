Telefónica pone al Metropolitano a ‘hablar’ con los hinchas del Atleti

El Estadio Metropolitano va poder ‘hablar’ con todos los hinchas del Atlético de Madrid gracias a una nueva tecnología de última generación. Telefónica y el club rojiblanco desplegarán un nuevo servicio pionero de señalización inteligente para todos los visitantes del campo y con información instantánea desde su propio teléfono móvil. El estadio se convierte en una suerte de Torre de Babel digital, porque podrá ‘hablar’ con todos los fans en 41 idiomas, y se refuerza así en su posición en el ‘top’ de instalaciones deportivas inteligentes.

Telefónica y el Atlético de Madrid instalarán a lo largo de la próxima temporada más de 100 códigos QR que permitan a los visitantes la obtención de información de su entorno de forma instantánea usando el propio móvil. Se trata de códigos de última generación que no requieren detenerse, acercarse ni enfocar, sino que se leen a gran distancia e incluso en pleno movimiento.

Una tecnología de vanguardia desarrollada por la start-up española Navilens y que permitirá que una comunicación directa entre Riyadh Air Metropolitano y los fans desde su llegada al estadio. Una señalización que elimina la incertidumbre y la dependencia de terceros, con un sistema inteligente que ofrece una bienvenida digital y que , gracias a una detección a larga distancia, garantiza autonomía total para hinchas con discapacidad visual y también para turistas de todo el mundo.

Los códigos QR funcionan como audioguías instantáneas y estarán ubicados en puntos estratégicos del estadio, como los diferentes accesos, aseos y las experiencias digitales del museo. Los visitantes podrán interactuar con los trofeos y camisetas expuestas en el Museo del Atlético de Madrid, accediendo a información accesible y multilingüe de forma autónoma. Se trata de una solución disruptiva de gran interés para el público general, pero especialmente para las personas con dificultades de visión. La solución será una realidad para los aficionados del Atlético de Madrid a lo largo de la próxima temporada.

Un concurso global

La teleco y el club rojiblanco pondrán en marcha esta nueva experiencia tras seleccionar a la compañía Navilens como ganadora de la primera edición de 'Atleti Lab Open Connect powered by Telefónica', un concurso global de innovación abierta orientado a buscar soluciones innovadoras en el ámbito de la sostenibilidad, accesibilidad e inclusión.

“Cerramos la primera edición de Atleti Lab Open Connect satisfechos por todo el increíble talento de las compañías participantes. Las candidaturas han llegado desde todos los lugares del mundo, y el gran nivel de las propuestas ha hecho muy difícil escoger un ganador”, ha explicado René Abril, director de Tecnología y Desarrollo Digital de Atleti Lab. “En Telefónica asumimos el reto indiscutible de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales. Iniciativas como Atleti Lab Open Connect nos permiten impulsar la innovación y transformar espacios cotidianos en entornos más accesibles, inteligentes y sostenibles”, ha indicado Leonor Ostos, directora de Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica España.

Un estadio ‘inteligente’ de vanguardia

La alianza de Telefónica con el Atlético de Madrid arrancó en 2017 tras un acuerdo para convertirse en proveedor tecnológico del Metropolitano. Una colaboración que supone conectar en todo momento a más de 68.000 espectadores, en más de 88.000 metros cuadrados de superficie y ofrecer conexiones de alta calidad al servicio del equipo y a la afición colchonero, y que permitió que el templo rojiblanco fuera el primer estadio 100% digital de Europa.

El recinto cuenta con una sala de control inteligente desde donde se gestiona los circuitos cerrados de televisión, los sistemas de vigilancia y los contenidos emitidos en un millar de pantallas LED en todo el estadio. La digitalización ha posicionado al estadio del Atlético de Madrid como todo un referente a nivel internacional, con tecnología capaz de crear un espectáculo audiovisual donde se sincronizan más de 1.000 pantallas, además de controlar 500 puertas de acceso y 160 cámaras de seguridad.

El cerebro inteligente del este estadio se forjó desde su construcción con la instalación de cientos de kilómetros de fibra óptica, con más de 7.000 puntos de conexión a la red, con 1.600 puntos wifi (uno por cada 40 personas), y con cobertura 5G de baja latencia, que garantiza la conectividad y que también llega a las 1.000 plazas de aparcamiento dentro del propio edificio y a otras 3.000 en el exterior.

La ‘corona’ digital del Atleti

Como parte de esta alianza, los aficionados del Atleti disfrutan desde la temporada pasada de una experiencia audiovisual pionera en su ‘casa’, con la instalación de una enorme pantalla de 360 grados que se integra en el anillo interior de la cubierta del estadio. Telefónica ‘coronaba’ al Atleti con una tecnología audiovisual única para redefinir la experiencia de los aficionados en el campo, hasta el punto de convertirlo en un espectáculo inmersivo.

El proyecto fue un auténtico desafío tecnológico y de ingeniería para integrar un videomarcador circular anclado en lo más alto del estadio, a unos 40 metros sobre el césped, con más de 2.000 metros cuadrados de pantallas LED customizadas y hechas a medida a lo largo de un enorme óvalo de más de 400 metros de perímetro.

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Además del nuevo SkyRibbon, que así se denomina la instalación audiovisual, la colaboración de Telefónica y el Atlético de Madrid abarca otras zonas del estadio Riyadh Air Metropolitano. El pasillo de vestuarios también se ha renovado con una tecnología innovadora y un nuevo diseño tunnel LED que recibirá a los jugadores en su salida al terreno de juego por la bocana de vestuarios; cuatro pantallas LED circulares exteriores dan la bienvenida a los aficionados a su llegada al estadio al instalarse en las columnas de hormigón que actualmente están en las entradas; y una pantalla LED tipo banner de 45 metros cuadrados corona la Puerta 34 de entrada a la zona del palco presidencial.