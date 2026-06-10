La central de compras Euromadi alcanzó en 2025 una facturación récord de 34.000 millones de euros

La central de compras y servicios multisectorial líder en el mercado español, Grupo Euromadi, alcanzó el año pasado unas ventas agregadas de 33.937 millones de euros (añadiendo las nuevas incorporaciones), lo que supuso un aumento del 9% respecto al cierre del año anterior. La firma de distribución cuenta con una red nacional integrada que ya asciende a 15.160 puntos de venta repartidos por todo el país que emplean a 127.000 personas.

La apuesta por la estrategia de verticalización de proyectos, integrada en todas las fases de la cadena de valor, ha permitido a Euromadi incrementar su cuota de mercado en gran consumo hasta alcanzar el 19% (incluye perfumería, 'cash&carry' y 'retail' de alimentación), y cercana al 15% en el sector de la alimentación minorista, según datos de Nielsen IQ, mientras que la penetración de mercado en los hogares ha ascendido al 78,7%, tal como reflejan las informaciones de la consultora Wordlpanel (la antigua Kantar).

Euromadi mantiene así su liderazgo en España como la central con mayor número de puntos de venta y superficie comercial en el ámbito del gran consumo. Se trata del grupo de referencia en el canal de proximidad, tanto en las grandes y pequeñas ciudades como en municipios más reducidos, respondiendo a las necesidades de cada territorio. De esta manera, los socios de Euromadi cuentan con una gran capilaridad, estando presentes en las 50 provincias de todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y en Melilla, según ha indicado la compañía en un comunicado hecho público este miércoles.

Segundo año del Plan Estratégico 2024-2028

En su segundo año de implantación, el Plan Estratégico 2024-2028 de Euromadi guía el crecimiento de la central, en base a los ejes de eficiencia, digitalización y valores. La verticalización constituye el pilar esencial del modelo de la compañía, con un enfoque tanto global como por categorías, lo que permite incidir en toda la cadena de valor para impulsar la competitividad, facilitar el acceso de producto desde el fabricante hasta el distribuidor y maximizar la rentabilidad de los socios.

Sede del Grupo Euromadi en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. / Grupo Euromadi

De esta manera, en 2025 destaca el avance de los proyectos de verticalización, de inteligencia comercial, el 'hub' digital y la ampliación de la plataforma logística para seguir respondiendo a las nuevas demandas de los consumidores, liderando el progreso del sector. En línea con su hoja de ruta, desde el pasado ejercicio Euromadi está desplegando todos los proyectos que integran su estrategia hasta 2028, ajustándose a las nuevas tendencias en cada área e incluso anticipándose.

"Seguimos afianzando nuestro crecimiento, con una facturación cercana a los 34.000 millones de euros, apostando por la innovación, la eficiencia, la digitalización y conocimiento del consumidor, primando siempre criterios de calidad y sostenibilidad", ha destacado José María Rodríguez, presidente de Grupo Euromadi. "Desarrollamos planes personalizados para mejorar la competitividad de nuestros socios, potenciando la gestión conjunta como motor fundamental para adaptarnos a cada territorio y ser su mejor compañero de negocio", ha agregado el presidente de la compañía, con sede en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y miembro de la central European Marketing Distribution (EMD), la mayor eurocentral de productos de gran consumo del continente y líder en distribución, presente en 12 países, con un total de superficie de ventas de 70.500.000 metros cuadrados.

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Toni Font, director general de la empresa ha expresado su satisfacción por "los resultados obtenidos fruto de la exitosa implantación del Plan Estratégico 2024-2028 y del trabajo conjunto con nuestros asociados, que sitúa a Euromadi como la central de compras y servicios del sector de alimentación número uno en España, en cuota de mercado, puntos de venta y superficie comercial".