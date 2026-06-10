SAIC da sus primeros pasos en Ferrol: testará en julio las capacidades del puerto con la operativa de uno de sus buques ro-ro

SAIC comienza formalmente los trabajos para su desembarco en Ferrolterra, el lugar elegido para su primera fábrica de coches en suelo europeo. El grupo chino, que invertirá en un principio 200 millones de euros para su planta de ensamblaje, enviará uno de los grandes barcos de su filial logística, Anji Logistics Co., para comprobar la operativa en la infraestructura portuaria ferrolana y, sobre todo, para analizar qué inversiones harán falta de cara a su futura operativa en el puerto. El primer test tendrá lugar en julio.

La compañía estatal prevé la producción de vehículos de la marca MG, con la base central en el puerto exterior ferrolano y con una base para componentes en As Pontes, localidad que también se ha posicionado para acoger una fábrica de vehículos militares para Indra.

Según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y confirmó la empresa más tarde (a nivel europeo), el plan de SAIC es el de comenzar con una producción de 60.000 vehículos a partir de 2028, para alcanzar en una primera fase una capacidad anual de hasta 120.000 vehículos. Para ello, la forma elegida será el envío de coches desmontados en contenedores desde China para su ensamblaje local, lo que en el argot de la automoción se conoce como CKD, (completely knocked down).

Para ello, la compañía se está apresurando a analizar las capacidades que tiene la infraestructura, con un primer barco que llegará a Ferrol en julio. Se trata del Anji Forever, uno de los buques ro-ro de la filial que ya visitó el propio Rueda en su viaje a China. Según las páginas de seguimiento satelital de barcos, el portavehículos de 228 metros de eslora y 38 de manga construido en 2025 amarrará el día 8 del próximo mes en Galicia.

El Anji Forever navega bajo la bandera de Liberia (puerto base en Monrovia), fue diseñado para transportar 9.500 CEUs (unidades equivalentes de coche) y construido por el astillero Jinling Shipyard Co., de la China Merchants. En aquel momento fue el noveno barco de Anji Logistics. Partió el puerto chino de Lianyungang, en la provincia de Jiangsu, el pasado 1 de junio.

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Está previsto que se aproveche la escala para desestibar vehículos MG, por lo que el Puerto Exterior de Ferrol volverá a acoger operaciones ro-ro después de que se suspendiese la importación de vehículos de Arcfox, marca china en este caso del grupo BAIC, por la imposición de aranceles desde Bruselas.