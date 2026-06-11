Una coruñesa de 51 años se ha presentado a 189 ofertas de trabajo, solo 9 le han respondido y hoy firma su contrato: “Que se dejen de tonterías los que te descartan por tener más de 50”

Mapi Báez tiene 51 años. En dos semanas cumplirá 52. Tras una década como freelance decidió buscar un empleo por cuenta ajena. Eso fue en julio del año pasado. Desde entonces se ha postulado a 189 ofertas de trabajo y solo 9 le han respondido. Hoy firmará su contrato.

Después de casi un año buscando empleo, ¿cómo describiría este periodo en una frase?

Es una travesía por el desierto.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le comunicaron que iba a firmar el contrato?

Tras la entrevista, me dijeron que me iban a llamar, lo típico en todos los casos, pero a los 10 minutos recibí el correo de bienvenida de la empresa. Tuve que leerlo tres veces y luego me eché a llorar.

¿Cree que buscar trabajo a su edad es más difícil que cuando tenía 30?

Para mí siempre ha sido difícil porque soy mujer. Cuando tenía 20 porque no tenía experiencia, cuando tenía 30 porque tenía pareja y podía tener hijos, cuando tenía 40 porque ya eres mayor… y te haces freelance porque es la única forma de poder trabajar. Pero incluso estando de autónoma hubo una empresa que prescindió de mis servicios tras dar a luz porque me dijo “ahora tienes que criar a tu hija, no podemos contar contigo”, y mi trabajo no se había resentido.

Ser mujer y pasar de los 50 añade dificultades extra a la hora de encontrar trabajo

Claro. Se ve a los de más de 50 como personas que no somos dinámicas o que la tecnología se nos atraganta, cuando es todo lo contrario. Somos la generación X y hemos tenido que incorporar toda la tecnología a nuestro trabajo profesional. Hemos incorporado todos los avances tecnológicos. No pueden decir que somos demasiado rígidos o que la tecnología se nos hace bola. Tienes 50 años, pero te identifican con una persona de 90.

¿Qué le diría a una empresa que descarta automáticamente a una candidata por tener más de 50 años?

El problema no son las empresas, las empresas no son un ente que surge de la nada. Las empresas son la suma de las decisiones de las personas que toman decisiones en cada departamento.

Cambio entonces la pregunta, ¿qué le diría a un reclutador que descarta automáticamente a una candidata por tener más de 50 años?

Que se dejen de tonterías. Muchos tienen incluso esa edad, o más. Lo que más me molesta es cuando es gente más joven y te hacen a un lado. Es como si te dijeran “nosotros ya hemos nacido con toda la tecnología en las manos, sabemos más que vosotros”. A esta gente lo que le diría es que lo que están haciendo ahora les va a pasar a ellos.