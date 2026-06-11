Innovación
Hijos de Rivera y EIT Food buscan ideas para crear bebidas que mejoren la salud
Lanzan la segunda edición del programa Impact Sips, que, en su primera cita, sumó cerca de 90 candidaturas de startups procedentes de 39 países
Borja Melchor
Corporación Hijos de Rivera lanza la segunda edición de Impact Sips en colaboración con EIT Food, que cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) de la Unión Europea. Este programa de innovación abierta está diseñado para identificar ingredientes funcionales respaldados por la ciencia y soluciones innovadoras en el ámbito de las bebidas centradas en favorecer la salud y el bienestar.
El éxito de la cita inaugural, que sumó cerca de 90 candidaturas de startups procedentes de 39 países, impulsa esta nueva edición. Hijos de Rivera destaca que el 73% de los solicitantes «afirmó contar con validación científica que respaldaba sus tecnologías o ingredientes, lo que pone de manifiesto la madurez y calidad de las soluciones identificadas».
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de julio de 2026. Hasta seis finalistas serán invitados a presentar en el Demo Day final en la sede y centros de innovación de Hijos de Rivera, donde expondrán sus soluciones directamente ante la alta dirección.
Todas las soluciones presentadas deberán demostrar beneficios funcionales basados en evidencia científica, así como un claro potencial comercial. Las innovaciones seleccionadas podrán desarrollarse en formato líquido u otros formatos de consumo relacionados con bebidas.
Primera edición
Tras un competitivo proceso de selección, seis startups participantes de la primera edición fueron invitadas a presentar en el Demo Day final. Como resultado, Hijos de Rivera avanza actualmente hacia una colaboración piloto con la startup ganadora, reforzando la ambición del programa de convertir la identificación de innovación en oportunidades de negocio tangibles.
El director de I+D+i de Corporación Hijos de Rivera, Yago Campos, apuntó que la compañía «entiende los productos funcionales como parte de un profundo cambio en las expectativas del consumidor». «Ya no basta con elegir opciones saludables o evitar ciertos ingredientes; los consumidores buscan productos que aporten beneficios específicos y medibles», señaló.
Belén Moscoso, Senior Corporate Venturing Manager Europe en EIT Food, subrayó que «Europa alberga un ecosistema excepcional de startups que abordan algunos de los retos de salud más relevantes de la actualidad». «A través de Impact Sips, ayudamos a conectar esta innovación con una empresa líder en bebidas comprometida con explorar oportunidades reales de colaboración, proyectos piloto y futuras aplicaciones en el mercado», apostilló.
Oportunidades de colaboración
Corporación Hijos de Rivera indica que, a diferencia de las convocatorias tradicionales de startups, «Impact Sips está diseñado para generar oportunidades de colaboración directas y prácticas entre startups y Corporación Hijos de Rivera». Las startups seleccionadas «tendrán acceso directo a equipos de Innovación Abierta, I+D, marketing y desarrollo de negocio, con la posibilidad de explorar proyectos piloto y alianzas comerciales a largo plazo».
La segunda edición de Impact Sips se lanza en un contexto de creciente demanda de productos que ofrecen beneficios más allá de la nutrición básica. Según el Consumer Observatory de EIT Food, seis de cada 10 consumidores europeos definen la salud en términos de bienestar mental, mientras que más de la mitad estaría dispuesta a probar productos de alimentación y bebidas que contribuyan al bienestar emocional. Al mismo tiempo, casi la mitad de los europeos ya incorpora suplementos en su rutina diaria.
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