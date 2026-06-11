Resultados empresariales
Ilunion bate récord de ingresos: supera los 1.400 millones y los 45.000 empleados
El grupo de la ONCE facturó 1.443 millones de euros en 2025, un 9,6% más que el año anterior, y prevé expandirse en Colombia y Portugal
Monique Zamora Vigneault
Ilunion, el grupo bajo el paraguas de la ONCE, encara una nueva fase de expansión. La compañía logró elevar su facturación hasta los 1.443 millones de euros en 2025, lo que implica un alza del 9,6% con respecto al ejercicio de 2024, cuando superó por primera vez la barrera de los 1.316 millones de euros. La compañía que preside Alejandro Oñoro ahora tiene los ojos puestos en su expansión internacional en Colombia y Portugal.
El crecimiento también se ha trasladado a la plantilla: el número de empleados aumentó un 4,7% hasta alcanzar el hito de los 45.000 empleados. El grupo ha vuelto a reiterar su compromiso con la inclusión: 17.000 de sus empleados, el 38% de la plantilla, cuentan con discapacidad. Además, 1.744 trabajadores pertencen a otros colectivos vulnerables. La compañía también ha puesto el foco en la paridad: las mujeres representan el 49,97% de la plantilla, frente al 50,03% de los hombres. El compromiso también es con los migrantes: 4.406 de los profesionales cuentan con un pasaporte distinto del español.
La empresa también aceleró su inversión tras destinar 98,7 millones de euros a inversiones a innovación, desarrollo de negocio y proyectos con impacto social y medioambiental, según ha comunicado la empresa. Más allá de sus cifras de inversión, los resultados del último ejercicio divulgadas por la compañía no incluyen el resultado neto o el EBITDA. Ilunion cuenta con actividad en seis sectores y más de 60 líneas de negocio, con presencia en todas las comunidades autónomas.
El consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro, ha valorado de manera positiva el último balance. "Los resultados de 2025 consolidan un modelo empresarial capaz de crecer, generar empleo y ampliar su impacto social", ha manifestado Oñoro. "Nuestra ambición es seguir ganando competitividad sin renunciar a nuestra vocación de inclusión y de contribución a la sociedad", ha concluido.
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