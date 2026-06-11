La manifestación del metal corta el acceso a A Coruña por Alfonso Molina
Los trabajadores reclaman incrementos salariales, revisión de la jornada laboral y mejoras en los pluses y permisos retribuidos
Trabajadores del sector del metal han cortado el tráfico en la avenida Alfonso Molina, lo que ha impedido el paso de vehículos a la ciudad en uno de los principales accesos a la ciudad. La Policía Local desvía la circulación por la avenida de A Pasaxe, donde se están registrando retenciones puntuales por la manifestación.
Los trabajadores del metal viven este miércoles su sexta jornada de huelga en la provincia de A Coruña. En la manifestación, que corta el tráfico en Alfonso Molina, participan también trabajadores de Santiago y Ferrol. La marcha salió desde Perillo y está previsto que finalice en el edificio administrativo de Monelos.
Entre las peticiones de los trabajadores para los próximos ejercicios, figuran incrementos salariales para los próximos ejercicios, con propuestas que oscilan entre el cuatro y el cinco por ciento anual, sistemas de revisión salarial vinculados al IPC real, una reducción de la jornada laboral anual y semanal, incremento de pluses y ampliación de permisos retribuidos, complemento de la incapacidad temporal al 100 % desde el primer día y limitaciones para subcontratas.
- Hugo Mareque deja Compañía de María y ficha por el FC Barcelona: «Si quiero llegar a lo más alto, tengo que salir de mi zona de confort»
- Los 13 intocables del proyecto: la base del Deportivo de Primera División
- La número dos de la Fiscalía gallega vuelve a casa tras 28 años: “La Fiscalía es esencial para defender la legalidad”
- El barbero de Arteixo que levantó su propio negocio con 19 años: 'Lo importante es formarse y tratar bien a la gente
- La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno
- El Aquapark de Cerceda comienza una nueva temporada: consulta horarios y precios
- Así está el mercado del Deportivo: la renovación de Diego Villares y mucho más
- Mauro Valeiro, tras la estela de Noé Carrillo y Bil Nsongo