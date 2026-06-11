La manifestación del metal corta el acceso a A Coruña por Alfonso Molina

Trabajadores del sector del metal han cortado el tráfico en la avenida Alfonso Molina, lo que ha impedido el paso de vehículos a la ciudad en uno de los principales accesos a la ciudad. La Policía Local desvía la circulación por la avenida de A Pasaxe, donde se están registrando retenciones puntuales por la manifestación.

Los trabajadores del metal viven este miércoles su sexta jornada de huelga en la provincia de A Coruña. En la manifestación, que corta el tráfico en Alfonso Molina, participan también trabajadores de Santiago y Ferrol. La marcha salió desde Perillo y está previsto que finalice en el edificio administrativo de Monelos.

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Entre las peticiones de los trabajadores para los próximos ejercicios, figuran incrementos salariales para los próximos ejercicios, con propuestas que oscilan entre el cuatro y el cinco por ciento anual, sistemas de revisión salarial vinculados al IPC real, una reducción de la jornada laboral anual y semanal, incremento de pluses y ampliación de permisos retribuidos, complemento de la incapacidad temporal al 100 % desde el primer día y limitaciones para subcontratas.