La presidenta de la CNMC reconoce "errores" en su despedida y asegura que "hubiera hecho muchas cosas de forma distinta"

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha hecho balance de los últimos seis años al frente del organismo, seis días antes de que concluya su mandato el próximo 17 de junio, consciente de que durante esta etapa ha habido "aciertos y errores", y aunque ha asegurado que no se le ocurría ninguna decisión de la que se arrepiente a día de hoy, "hubiera hecho muchas cosas de forma distinta, si hubiera podido".

Fernández ha reconocido que no sabe cuándo será su último día al frente del 'superregulador' –el Gobierno todavía no ha hecho su propuesta de relevo--, pero ha recomendado al Ejecutivo elegir a un sucesor con "capacidad técnica" en materia de competencia y "sentido común". “El presidente debe tener conocimiento en todas las áreas de la CNMC porque preside el Pleno del organismo, pero su función diaria es presidir la Sala de competencia y el cargo de presidente y vicepresidente (quien preside la Sala de regulación) no rotan”, ha asegurado.

La todavía presidenta de la CNMC ha defendido que el derecho de la competencia, en el que está especializada, sirve "para recordarle a Don Dinero que también debe estar sometido a las reglas" y ha definido estos seis años al frente del organismo como “los mejores” de su vida profesional. Según sus palabras, no ha sido un camino fácil, "ha habido momentos duros, momentos de presión y soledad institucional y momentos de crítica justa y critica injusta”. “Ha habido momentos en los que habría sido más cómodo no decidir, pero una autoridad independiente no está para elegir comodidad, sino responsabilidad", ha agregado.

"La independencia se demuestra cuando la decisión es difícil, cuando gusta a unos y disgusta a otros, cuando no encaja con la urgencia de nadie, cuando hay que explicar que la técnica tiene sus tiempos, que el procedimiento protege a todos y la seguridad jurídica no es una manía de juristas sino garantía democrática. He intentado defender esa independencia con todas mis fuerzas, con aciertos y errores porque nadie atraviesa seis años de decisiones complejas sin equivocarse alguna vez”, ha añadido, sin citar ninguna cuestión en concreto, aunque una de las principales críticas de los últimos meses al organismo ha sido la lentitud en aprobar un procedimiento para controlar la tensión de la red eléctrica, que muchos expertos aseguran que podría haber evitado el histórico apagón del 28 de abril.

Apenas ha mencionado Fernández el cero eléctrico, solo cuando le han preguntado por él y para decir que ha sido un evento “del que hemos aprendido todos enormemente” porque, según sus palabras, ha demostrado que "la introducción de renovables tiene enormes ventajas, pero debe hacerse con garantías”. “Eso lo hemos aprendido todos después”, ha dicho. Ha reiterado que el evento tuvo un origen “multifactorial” y ha pasado de puntillas por los más de 65 expedientes sancionadores abiertos por la CNMC a diversas empresas eléctricas, entre ellas Red Eléctrica y las principales distribuidoras (Endesa, Iberdrola o Naturgy). “No sé qué pasará con los expedientes, pasarán entre 9 y 18 meses, se elevarán al Consejo y se tomará la decisión que se considere”, ha zanjado.

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Fernández ha reconocido, eso sí, que el ámbito que le ha llevado más tiempo en su mandato ha sido el de la regulación energética. “La energía ha sido nuestro Everest regulatorio. Ha exigido técnica, temple y sentido de Estado porque la energía no es un sector más. Es la factura de una familia, es el coste de una fábrica, es la seguridad de suministro de un país”, ha expresado. “Por eso ha llevado tanto tiempo, porque había que hilar fino, escuchar al sector sin dejarse capturar por él”, ha agregado. Y se ha congratulado de que el sector de las telecomunicaciones no necesite tanta regulación, "porque el mercado ya ha madurado", y de la entrada de la competencia en el ferrocarril.