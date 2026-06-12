Los sindicatos acusan a la patronal coruñesa de "irresponsabilidad" en la negociación del convenio del metal

La negociación del convenio colectivo del metal de la provincia de A Coruña continúa encallada tras la reunión celebrada este viernes entre la representación empresarial y los sindicatos CIG, UGT y CCOO. Las organizaciones sindicales acusaron a la patronal de mantener una actitud de “irresponsabilidad, inmovilismo y desprecio” hacia las reivindicaciones de los trabajadores y de provocar “deliberadamente la prolongación de este conflicto”.

Según denunciaron los sindicatos en un comunicado conjunto, la patronal apenas introdujo cambios respecto a las propuestas planteadas en encuentros anteriores. Entre las modificaciones, destacan ligeros incrementos salariales para 2026 y 2030, aunque las centrales consideran que la oferta sigue siendo insuficiente.

Aseguran que el planteamiento empresarial supondría una subida acumulada del 9% al final de la vigencia del convenio, una cifra que consideran alejada de la evolución prevista de los precios.

La parte social sostiene que los pequeños avances presentados por la patronal son consecuencia directa de la presión ejercida durante las seis jornadas de huelga desarrolladas hasta ahora. Sin embargo, critica que la representación empresarial continúe defendiendo un acuerdo plurianual y rechace asumir mayores compromisos económicos.

"Último esfuerzo"

Los sindicatos también censuraron que los representantes empresariales asegurasen durante la reunión que las empresas están “muy tranquilas” y calificasen su última propuesta como un “último esfuerzo”. A su juicio, la oferta final apenas difiere de la anterior, ya que se limita a reducir la duración del convenio de cinco a cuatro años e incorpora cambios de escasa relevancia.

CIG, UGT y CCOO destacaron que han elaborado una propuesta unitaria tras un proceso de negociación interna y afirman haber rebajado algunas de sus reivindicaciones iniciales para facilitar un acuerdo. No obstante, lamentan que la patronal rechazase continuar negociando durante la tarde del viernes o incluso durante el fin de semana.

Las partes volverán a reunirse el próximo lunes. Mientras tanto, los sindicatos advierten de que “ya no hay margen para más dilaciones” y recuerdan que existe un nuevo calendario de huelgas convocadas para los días 16, 17 y 30 de junio, así como para el 2 de julio. Consideran que, si no se producen avances, la patronal será “la única responsable del endurecimiento y de la prolongación de este conflicto”.