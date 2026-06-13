Los ahorros de los coruñeses siguen aparcados en cuentas corrientes: ocho de cada diez euros están a la vista

La subida de los tipos de interés de hace unos años impulsó el regreso de los depósitos a plazo, pero no lo suficiente para alterar una tendencia que se consolida en A Coruña: los ahorradores siguen prefiriendo tener el dinero disponible de forma inmediata.

De los 36.978 millones depositados en entidades financieras al cierre de 2025, 31.928 corresponden a depósitos a la vista. Es decir, dinero mantenido en cuentas corrientes, libretas o productos de disponibilidad inmediata. Representan cerca del 86% del ahorro total de la provincia.

Los depósitos a plazo, por el contrario, apenas suman 5.030 millones. Aunque la cifra es muy superior a la registrada durante los años de tipos de interés negativos, sigue estando muy lejos de los niveles que llegaron a alcanzar antes de que el Banco Central Europeo iniciara una década de dinero casi gratis.

La explicación se encuentra, en gran medida, en la escasa remuneración ofrecida por las entidades financieras españolas. Muchos clientes comprobaron, y comprueban en la actualidad que inmovilizar sus ahorros durante meses apenas les reportaba rentabilidades modestas.

Mejores oportunidades

Ante esa situación, una parte importante del dinero permaneció en cuentas corrientes a la espera de mejores oportunidades. Otra se dirigió hacia productos de inversión alternativos, desde fondos de inversión hasta letras del Tesoro, que ofrecen rentabilidades más atractivas que muchos depósitos tradicionales.

El resultado es que los depósitos a la vista continúan marcando máximos históricos. Nunca antes había habido tanto dinero disponible de forma inmediata en las cuentas bancarias de los coruñeses.

La tendencia también refleja un cambio cultural. Tras la crisis financiera y la pandemia, muchas familias valoran más la liquidez y la capacidad de disponer de sus ahorros en cualquier momento. La seguridad y la flexibilidad pesan más que obtener unas décimas adicionales de rentabilidad.

Así, mientras los depósitos a plazo intentan recuperar terreno, la gran mayoría del ahorro coruñés sigue descansando en las cuentas corrientes. Una imagen que resume a la perfección el comportamiento de unos ahorradores cada vez más prudentes y menos dispuestos a inmovilizar su dinero a cambio de una rentabilidad limitada.