Nuevo récord: A Coruña aporta al Estado 20 millones al día en impuestos

Los contribuyentes y empresas de la provincia de A Coruña aportaron al Estado una media de 20 millones de euros al día durante 2025. La cifra permite poner en perspectiva la dimensión de la recaudación tributaria alcanzada el pasado ejercicio, cuando la Agencia Tributaria ingresó 7.297 procedentes de los principales impuestos estatales. Es el volumen más elevado de la historia y supone un incremento del 9,5% respecto al año anterior.

El dato confirma una tendencia que no ha dejado de ganar intensidad en los últimos ejercicios. La mejora del empleo, el aumento de los salarios, el crecimiento del consumo y unas pensiones cada vez más elevadas han impulsado los ingresos fiscales hasta niveles inéditos.

El resultado es que Hacienda recaudó en la provincia 635 millones más que un año antes. Dicho de otro modo, cada jornada entraron en las arcas públicas cerca de 1,7 millones más que en 2024.

La evolución de la recaudación suele ofrecer una fotografía bastante precisa de la actividad económica de un territorio. Cuando aumentan las nóminas, las ventas o el gasto de los hogares, también crecen los recursos que obtiene la Administración a través de los impuestos. Y eso es exactamente lo que reflejan las cifras registradas en A Coruña durante el pasado ejercicio.

IRPF

El principal sostén de los ingresos públicos sigue siendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El IRPF aportó 3.168 millones, un 11,2 % más que el año anterior. Ninguna otra figura tributaria genera tanto dinero. Este impuesto concentra más de cuatro de cada diez euros recaudados por la Agencia Tributaria en la provincia y refleja la evolución del mercado laboral, de los salarios y también de las pensiones.

El incremento alcanza a todos los grandes componentes del tributo. Crecen las retenciones aplicadas a las nóminas, impulsadas por el aumento de la ocupación y de las remuneraciones, pero también las vinculadas a las prestaciones de jubilación. A ello se suma el resultado de la campaña anual de la renta, con una aportación cada vez mayor de los contribuyentes.

El otro gran motor de la recaudación fue el Impuesto sobre el Valor Añadido. El IVA generó 2.153 millones, un 26,3 % más que un año antes. El avance resulta significativo porque este tributo grava el consumo y suele actuar como un termómetro de la actividad económica. La cifra apunta a un aumento de las ventas y del gasto realizado por familias y empresas.

Entre ambos impuestos, IRPF e IVA aportaron más de 5.300 millones, cerca de tres cuartas partes de toda la recaudación obtenida por Hacienda en la provincia durante el pasado año. Son, con diferencia, las dos grandes columnas sobre las que se sostiene el sistema tributario estatal.

No todas las partidas evolucionaron al alza. El Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios empresariales y constituye uno de los indicadores más relevantes para medir la situación del tejido productivo, registró una caída del 11,2 %. Pese a ello, siguió aportando 1.469 millones. También las tasas y sanciones incluidas en el denominado Capítulo III aumentaron, aunque de forma mucho más moderada, un 0,5 %, hasta alcanzar los 22,9 millones.

La fotografía final deja una magnitud difícil de imaginar: 7.297 millones recaudados en un solo año equivalen a movilizar unos 608 millones cada mes, cerca de 140 cada semana o alrededor de 20 diarios. Una cifra que resume el peso económico de la provincia y la capacidad recaudatoria que generan su actividad empresarial, el empleo y el consumo.