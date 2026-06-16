BANCA
La CNMC abre expediente a los bancos del Ibex por la guerra hipotecaria
Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja están siendo investigados por revelar detalles de su política comercial
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto este martes un expediente a los seis bancos españoles que cotizan en el Ibex 35, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, por las declaraciones públicas realizadas por sus directivos acerca de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.
De esta forma, el regulador considera que estas declaraciones de los bancos pueden haber habilitado a sus competidores a "anticipar el comportamiento futuro". De esta forma, la gran banca habría incurrido en "prácticas anticompetitivas".
Las leyes que habrían vulnerado los representantes de la gran banca son, por un lado, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, así como el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
"Se investiga la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores", son las palabras exactas empleadas por el ente.
Lo cierto es que, en los últimos meses, varias de las cabezas visibles de la gran banca en España han dado lugar a una suerte de guerra hipotecaria a través de sus declaraciones ante los medios de comunicación. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, llegó a calificar el mercado hipotecario de "irracional". Añadió, además, que Bankinter no vendería hipotecas al 2% o al 2,20%, porque el banco buscaba "una cartera sostenible".
Son esta clase de declaraciones las que, a juicio de la CNMC, podrían haber dado a sus competidores pistas sobre la estrategia futura de la entidad. Sin embargo, no ha sido solo la representantes de Bankinter quien se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión.
El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, sostuvo a finales del pasado mes de octubre que el mercado hipotecario había llegado a niveles "irracionales", con el euríbor en torno al 2,2% y el bono español por encima del 3%. Añadió, además, que el banco sería "disciplinado", y no competiría a cualquier precio.
De esta forma, Competencia ha abierto un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del mismo.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- Así funciona la empresa de IA que ayuda al Deportivo a fichar
- Alberto Moreno, opción para el lateral izquierdo del Deportivo en Primera División
- Primera oleada del verano por Yeremay: la táctica del Sporting para llevárselo del Deportivo
- El horizonte de los jóvenes con mejores notas en la PAU en Galicia: entre la vocación y la necesidad de estabilidad laboral
- Cerca de 150 mayores toman el paseo marítimo de A Coruña para reivindicar respeto: 'No nos dejamos pisar por nadie