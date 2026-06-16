La CNMC abre expediente a los bancos del Ibex por la guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto este martes un expediente a los seis bancos españoles que cotizan en el Ibex 35, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, por las declaraciones públicas realizadas por sus directivos acerca de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

De esta forma, el regulador considera que estas declaraciones de los bancos pueden haber habilitado a sus competidores a "anticipar el comportamiento futuro". De esta forma, la gran banca habría incurrido en "prácticas anticompetitivas".

Las leyes que habrían vulnerado los representantes de la gran banca son, por un lado, el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, así como el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

"Se investiga la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores", son las palabras exactas empleadas por el ente.

Lo cierto es que, en los últimos meses, varias de las cabezas visibles de la gran banca en España han dado lugar a una suerte de guerra hipotecaria a través de sus declaraciones ante los medios de comunicación. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, llegó a calificar el mercado hipotecario de "irracional". Añadió, además, que Bankinter no vendería hipotecas al 2% o al 2,20%, porque el banco buscaba "una cartera sostenible".

Son esta clase de declaraciones las que, a juicio de la CNMC, podrían haber dado a sus competidores pistas sobre la estrategia futura de la entidad. Sin embargo, no ha sido solo la representantes de Bankinter quien se ha pronunciado públicamente sobre esta cuestión.

El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, sostuvo a finales del pasado mes de octubre que el mercado hipotecario había llegado a niveles "irracionales", con el euríbor en torno al 2,2% y el bono español por encima del 3%. Añadió, además, que el banco sería "disciplinado", y no competiría a cualquier precio.

De esta forma, Competencia ha abierto un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y resolución del mismo.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)