La coruñesa Luz Pardo, premiada por su liderazgo, innovación y compromiso con la sostenibilidad
La CEO de Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature ha sido distinguida por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias
La empresaria coruñesa Luz Pardo, consejera delegada de Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature, recibió en Madrid el Premio Mujer FEDEPE, uno de los principales reconocimientos al liderazgo femenino en España.
La distinción fue entregada durante la gala del 35 aniversario de los galardones, celebrada en el Ateneo de Madrid y presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias reconoció la trayectoria de Luz Pardo al frente de diferentes proyectos empresariales vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor desde Galicia.
Además de liderar Gestán, ha impulsado iniciativas en ámbitos como la alimentación, el turismo sostenible, la gestión ambiental, la valorización de residuos y las energías renovables.
Durante su intervención, la empresaria agradeció el galardón y destacó el papel de las empresas como motores de transformación social. También reivindicó los valores que han marcado su carrera profesional y que, según señaló, aprendió en Galicia: el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso.
Los Premios FEDEPE cumplen este año 35 años y se han consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento al talento femenino y a la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial español.
- La panadería de Carballo que conquista desde 1948: 'La gente congela nuestro pan cuando nos vamos de vacaciones
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- Así funciona la empresa de IA que ayuda al Deportivo a fichar
- Alberto Moreno, opción para el lateral izquierdo del Deportivo en Primera División
- Primera oleada del verano por Yeremay: la táctica del Sporting para llevárselo del Deportivo
- El horizonte de los jóvenes con mejores notas en la PAU en Galicia: entre la vocación y la necesidad de estabilidad laboral