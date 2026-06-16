La coruñesa Luz Pardo, premiada por su liderazgo, innovación y compromiso con la sostenibilidad

La empresaria coruñesa Luz Pardo, consejera delegada de Gestán y fundadora de Cafés Lúa y Espazo Nature, recibió en Madrid el Premio Mujer FEDEPE, uno de los principales reconocimientos al liderazgo femenino en España.

La distinción fue entregada durante la gala del 35 aniversario de los galardones, celebrada en el Ateneo de Madrid y presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias reconoció la trayectoria de Luz Pardo al frente de diferentes proyectos empresariales vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor desde Galicia.

Además de liderar Gestán, ha impulsado iniciativas en ámbitos como la alimentación, el turismo sostenible, la gestión ambiental, la valorización de residuos y las energías renovables.

Durante su intervención, la empresaria agradeció el galardón y destacó el papel de las empresas como motores de transformación social. También reivindicó los valores que han marcado su carrera profesional y que, según señaló, aprendió en Galicia: el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso.

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Los Premios FEDEPE cumplen este año 35 años y se han consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento al talento femenino y a la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial español.