El Gobierno aprobará este martes la inversión de 719 millones de euros para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona

El Gobierno formalizará este martes la candidatura de España para acoger una de las cinco gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. El Consejo de Ministros prevé aprobar una inversión pública de 719 millones de euros para desplegar este ambicioso proyecto en Móra la Nova (Tarragona), con un apéndice en San Fernando de Henares (Madrid).

La reunión ministerial de este mediodía servirá para dar a luz la sociedad mercantil que se encargará de desarrollar y gestionar esta infraestructura, siempre que la candidatura española sea una de las seleccionadas por Bruselas. A través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el Ejecutivo de Pedro Sánchez se hará con una participación del 47,99%. La Generalitat de Catalunya contará con un 1% en la fase inicial.

"Esta inversión es una apuesta del Gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en IA fiable y sostenible", ha señalado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un comunicado. "Tener acceso europeo a cómputo avanzado supone que nuestras pymes y grandes empresas puedan innovar más rápido y competir mejor; que nuestra ciencia disponga de una infraestructura que hoy es escasa y muy cara y que las administraciones puedan desarrollar servicios públicos más avanzados y seguros".

Consorcio en manos privadas

El consorcio público-privado de la gigafactoría de IA también estará formado por Telefónica, que ha liderado la propuesta; Banco Santander y ACS, el gigante de la construcción propiedad de Florentino Pérez. Estos tres inversores controlarán de forma conjunta el 47% del capital, con una participación individual del 15,67% cada uno, según adelanta Expansión. Aunque las tres compañías no han confirmado las cifras de su inversión en el proyecto, su participación apunta a que podría situarse alrededor de 235 millones de euros cada una.

La sociedad creada hoy por el Gobierno estará controlada por el bloque privado, que ostentará el 51% del capital gracias a la entrada de la compañía vasca de IA cuántica Multiverse Computing, que tendrá una participación del 4%.

Proyecto europeo de soberanía

La candidatura española de Móra la Nova responde a la propuesta de la Comisión Europea de movilizar hasta 20.000 millones de euros para la construcción de varias gigafactorías de la IA. Bruselas ve en estas infraestructuras colosales habitadas por servidores informáticos la respuesta para disparar la potencia computacional del continente y reforzar así su autonomía estratégica en un momento de creciente dependencia tecnológica de países como Estados Unidos o China. Ese objetivo explica que la recién anunciada estrategia de soberanía digital de la UE quiera adelgazar la normativa para agilizar la construcción de centros de datos en Europa y triplicar su capacidad en los próximos cinco a siete años.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen anunció la iniciativa en febrero de 2025 y, tras recibir 77 candidaturas de 16 Estados miembros, fechó para finales del año pasado el plazo para la convocatoria de un concurso público. Sin embargo, este se ha ido retrasando y no se lanzará hasta las primeras dos semanas de julio. Será entonces cuando se detallarán las cláusulas para aspirar a alojar una de las gigafactorías y tanto las administraciones públicas como los actores privados involucrados deberán elaborar su propuesta formal de candidatura, explican fuentes internas a EL PERIÓDICO. La resolución europea debería dictarse a finales de 2026.