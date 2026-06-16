El metal de A Coruña vuelve a la huelga tras otro choque entre sindicatos y patronal

El conflicto del metal ha vuelto este martes a la calle en A Coruña después de que la reunión del día anterior entre sindicatos y patronal terminase sin acuerdo y sin fecha para una nueva cita. CIG, CCOO y UGT han mantenido la huelga de este martes y miércoles, con protestas en A Coruña y Ferrol, y conservan los paros del 30 de junio y del 2 de julio ante el bloqueo del convenio, que afecta a unos 18.000 trabajadores.

La jornada tuvo dos focos. En A Coruña, varios centenares de personas se concentraron en los Cantones, junto al foro económico al que acudió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La protesta acabó sin incidentes. En Ferrolterra, los piquetes recorrieron los accesos a Navantia en Ferrol y Fene y distintos polígonos. Una marcha salió del astillero ferrolano y se concentró ante la sede de Cofer.

Los sindicatos sitúan la causa del paro en las reuniones del viernes y del lunes. Eduardo Caamaño, de CIG Industria, califica de “nefasta” la primera cita y afirma que la patronal solo elevó después su oferta salarial “un 0,25%”. “Necesitaron un fin de semana para mejorar la propuesta inicial”, reprocha en nombre del comité de huelga. Caamaño asegura que la parte empresarial no quiso valorar la nueva propuesta sindical ni presentar otra alternativa y acusa a la patronal de tener el convenio “secuestrado”.

Jairo Ares, de UGT Industria, considera “insuficiente” la propuesta empresarial para los próximos años. Las centrales reclaman mejoras salariales, avances laborales y medidas contra la precarización. Entre los puntos clave citan la regulación de los fijos discontinuos, las ETT, la jornada, la jubilación parcial y otros permisos.

Postura de las empresas

La patronal ofrece otra lectura. En un comunicado, explica que “a pesar de los esfuerzos realizados durante las reuniones mantenidas los días 12 y 15 de junio” no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La patronal identifica como diferencias la vigencia del convenio, el incremento salarial, los fijos discontinuos, la jornada, el tiempo de bocadillo, la jubilación parcial, los pluses, las ETT, los permisos, la subrogación y la subcontratación.

En salarios, la parte empresarial plantea una subida del 4% en 2026, del 2,25% en 2027, del 2,5% en 2028 y del 3,5% en 2029, frente a la propuesta sindical de un 5% para 2026 y un 4% en 2027 y 2028. La patronal afirma que “ya ha realizado concesiones en este apartado” y reprocha a los sindicatos que no se hayan movido desde enero. En la duración, las centrales defienden tres años y la patronal mantiene cuatro para dar “estabilidad y previsibilidad”.

Otro desacuerdo está en la jornada. Los sindicatos piden reducir las 1.752 horas actuales a 1.736 y que el tiempo de bocadillo cuente como trabajo efectivo. La patronal ofrece una rebaja de ocho horas, hasta 1.744 al año, y sostiene que aceptar las dos demandas situaría la jornada efectiva en 1.679,75 horas anuales.

Preaviso

En fijos discontinuos, la parte social pide siete meses de duración mínima y tres días laborables de preaviso. La empresarial ofrece cuatro meses y cinco días de antelación y advierte de que aceptar lo solicitado “sería desnaturalizar el objeto del contrato”.

La patronal enumera las concesiones que ha realizado: reducir de cinco a cuatro años la vigencia propuesta, subidas hasta el 12,25% en cuatro años, 18 días de indemnización en contratos no indefinidos, ocho horas menos de jornada anual, un día más de vacaciones, 120 euros por cambios en fechas de disfrute, enfermedad profesional en el seguro colectivo y aumento del retén de 76,60 a 100 euros.

La negociación queda sin acuerdo y con el calendario de movilizaciones activo. La huelga sigue el miércoles y, si no hay avances, volverá los días 30 de junio y 2 de julio. Los sindicatos reclaman una nueva convocatoria de la mesa y la patronal insiste en que su oferta busca un acuerdo equilibrado.