Foro Mediterráneo, en directo | Jaume Collboni: "Cuando Barcelona quiere, Barcelona puede"

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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Jaume Collboni: "En este litoral hay infraestructuras claves" Jaume Collboni pone el foco en la importancia que tiene el litoral del Mediterráneo en términos de prosperidad y crecimiento. "En este litoral hay infraestructuras clave", insiste Collboni. El alcalde de Barcelona recuerda también la necesidad de proteger y promocionar las riquezas de este eje geográfico tan importante.

Jaume Collboni: "Hay que cooperar por la paz" El alcalde de Barcelona no ha querido desaprovechar la oportunidad para poner una voz crítica con la "polarización que vive la sociedad", sobre todo con el creciemiento de conflictos bélicos. "Hay que cooperar por la paz", ha querido destacar Jaume Collboni. Y, a juicio de Collboni, el Mediterráneo "juega un papel clave" en esa transición a la paz.

Jaume Collboni: "Cuando Barcelona quiere, Barcelona puede" Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, comienza su intervención haciendo alusión a la reciente visita del Papa a la ciudad Condal y al gran momento que se vivió en la Sagrada Familia. "Cuando Barcelona quiere, Barcelona puede", comenta Collboni, haciendo énfasis en la colaboración civil y social.

Josep Maria Coronas: "Dar oportunidades a las personas que más lo necesitan" Josep Maria Coronas quiere poner el foco también en las personas. Afirma que está muy bien hablar de innovación e inversión, pero que los protaganonistas han de ser las personas. Según el presidente de la Fundación "La Caixa", lo más importante es "dar oportunidades a las personas que más lo necesitan".

Josep Maria Coronas: "Paz, cooperación, solidaridad y diálogo" Josep Maria Coronas, director general de Fundación “LaCaixa” comienza su intervención dando las gracias a Prensa Ibérica y a Barcelona por ser tan acogedora. Coronas define a la ciudad condal como una de las mejores ciudades anfitrionas y una localización clave para este "proyecto de cooperación nacional". Un proyecto que, a su juicio, tiene que basarse en "paz , cooperación, solidaridad y diálogo".

Javier Moll: "Invertir en el Mediterráneo es invertir en innovación y en sostenibilidad" El presidente de Prensa Ibérica recuerda la importancia del Mediterráneo como polo de innovación e inversión. "Invertir en el Mediterráneo es invertir en innovación y sostenibilidad", afirma.

Javier Moll: "Prensa Ibérica da voz a la ciudadanía" Javier Moll expresa la importancia de estos encuentros y de tener una libertad de prensa sana. A su juicio, Prensa Ibérica, y sus diarios, están construyendo una agenda común. "Una agenda que se crea para las instituciones para que escuchen la voz de la ciudadanía", comenta.

Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso" Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, arranca la tercera edición del Foro Mediterráneo. "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso", ha comenzado en Moll su intervención. "Identificar problemas y compartir experiencias" se vuelven clave para la sociedad, según el presidente de Prensa Ibérica para crecer y prosperar.

Arranque del foro Empieza una nueva edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, la gran plataforma de reflexión impulsada por Prensa Ibérica y Fundación "la Caixa" que reúne a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales para analizar los principales desafíos del arco mediterráneo. Bajo el lema "Un mar de compromisos", da comienzo en Barcelona el encuentro busca convertir el debate en propuestas concretas sobre cuestiones clave como la estabilidad, la energía, la sostenibilidad, la innovación o la cohesión territorial.