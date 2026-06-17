Gortázar (CaixaBank) advierte de que el entorno político dificulta "los consensos necesarios" para la economía

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha participado este miércoles en la tercera edición del Foro del Mediterráneo de Prensa Ibérica y lo ha hecho para constatar que la banca vive un momento dulce a pesar del convulso escenario geopolítico. "El sector financiero vive un momento fuerte, de liquidez; es una fantástica noticia para empujar la economía: somos el sistema circulatorio que hace llegar la liquidez a familias y empresas", ha explicado el directivo. Gortázar se ha referido también al menor apalancamiento privado, que ha tildado de "magnífica noticia" para dotar a la economía de un "resiliencia mayor" en caso de que haya problemas.

En una conversación con el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, Gortázar ha admitido que la economía parece haberse desanclado de la política, que vive momentos de inestabilidad. "En el corto plazo hay una disociación, tenemos un entorno político muy polarizado y un entorno económico con los mayores crecimientos de Europa", ha expuesto.

El consejero delegado de CaixaBank ha querido advertir, sin embargo, de que esta situación no es sostenible a medio plazo. "Tenemos una productividad baja, una deuda y déficit públicos que no corresponden a un momento tan bueno del ciclo como el que tenemos, y un problema de infraestructuras donde hemos tenido poca planificación", ha enumerado, citando el apagón, los problemas ferroviarios e incluso la crisis de la vivienda dentro de este apartado. "El desequilibrio que estamos viendo que no se pueden corregir de la noche a la mañana, pero este entorno político polarizado dificulta los consensos necesarios", ha advertido. "En el medio o largo plazo nos jugamos mucho si no ponemos solución a estos problemas", ha remachado.

En el análisis que ha llevado a cabo el financiero madrileño ha querido advertir también de una amenaza que puede existir en el sector bancario: "Está habiendo cantidades ingentes de inversión en centros de datos, y el sector crece a tal velocidad que es ingenuo pensar que van a crecer al mismo ritmo la oferta y la demanda". Gortázar ha añadido que la "atención inversora, que puede ser desmedida, puede generar un pequeño terremoto".

Entre los problemas con que se puede encontrar la banca española en un futuro ha citado también el de una posible desaceleración económica a cinco años vista y los impactos que puedan derivarse de los problemas existentes en el mercado inmobiliario.

Sin fusiones a corto plazo

A preguntas de Martí Saballs, Gortázar ha querido cerrar la puerta con una cierta rotundidad a posibles operaciones corporativas entre entidades europeas. "En un futuro cercano no se dan las condiciones para crear valor con fusiones transfronterizas en Europa", ha vaticinado. El financiero lo ha argumentado por las distintas costumbres de los clientes en cada país y por una normativa no armonizada: "En el sector bancario aún no hay una Unión Europea y por tanto las sinergias desaparecen".

En el caso español, Gortázar ha presumido de la integración de Bankia en CaixaBank, "la más grande y exitosa de la historia", y ha apuntado que CaixaBank ya hizo sus deberes y que tiene "el tamaño que debe tener".

En el auditorio escuchaban una nutrida representación de personalidades del mundo de la política y la empresa, con Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y su esposa y vicepresidenta, Arantza Sarasola, al frente de ellos.

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El tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo está impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació la Caixa, y hasta el jueves convertirá la capital catalana en epicentro del debate sobre el potencial del arco mediterráneo, región cultural y comercial. El evento cuenta con el patrocinio de empresas como Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia. Las jornadas, que se extienden hasta mañana jueves, y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía y ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga o Palma, entre otros.