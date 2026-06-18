Precios topados y otras regulaciones: alcaldes mediterráneos esgrimen recetas para combinar el turismo con el acceso a la vivienda

Cuatro alcaldes de ciudades unidas por el mismo mar han abordado hoy su futuro en la segunda jornada del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, han participado en el debate 'Los retos del Mediterráneo’, han demostrado que lo que ya se sabe: los responsables de la gestión local son los primeros en detectar los problemas que vive la gente.

Y el que probablemente sea el más acuciante en este momento en casi todas partes es la vivienda, uno de los que el moderador del debate, el director de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, ha mencionado como un centro para que cada uno de los regidores rematara en función de su realidad y de las medidas que toman sus consistorios.

Situaciones distintas

A veces, una misma ideología no supone compartir las mismas políticas, porque no siempre las realidades que viven las urbes. Es algo que ha quedado claro cuando han salido a colación dos elementos vinculados con la regulación del sector de la vivienda: los topes al alquiler de viviendas habituales y la gestión de los pisos turísticos.

Así, Palma, gobernada por el PP, ve como Barcelona, en la que manda el PSC, un problema en los pisos turísticos, una amenaza a la capacidad de los habitantes locales de acceder a una vivienda. Por eso, ha dicho el balear Martínez Llabrés, Palma ha prohibido el alquiler turístico en todas la modalidades en Palma y ha profundizado el combate de la oferta ilegal: “En 2025 se redujo un 25%, cuando de media en toda España bajó solo un 3%”. En cambio, ha subrayado, Palma no comparte la fórmula de limitar los alquileres.

Vídeo: Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO / Foto: Jordi Otix

Las medidas y su efectos

Barcelona, ha recordado Collboni, tiene previsto que los cerca de 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad dejen de existir en 2028, cuando se podrá aplicar la legislación autonómica que lo permite. Por otra parte, el socialista defiende a ultranza la limitación del alquiler habilitada por el Gobierno del PSOE, de la que sostiene que ha supuesto una congelación de precios.

El malagueño Francisco de la Torre, también del PP, le ha contestado con otro dato, al subrayar que esa norma ha propiciado una caída de la oferta de pisos tan notable que cada uno que se oferta cuenta con “400 solicitantes”. De la Torre ha explicado que en Málaga hay un problema claro para que se construya más vivienda para la población local: la falta de energía que abastezca a solares en los que se podrían construir 6.000 pisos: “6.000 pisos parados por no tener la potencia necesaria”.

Vídeo: Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO / Foto: Jordi Otix

La tasa turística

Otra media que el alcalde de Málaga reclama es mayor acceso a lo recaudado por la tasa turística para emplearlo en la ciudad. Algo, ha insistido, que hace años que se reclama al Gobierno central y que solo requeriría una reforma legal. No es necesario, ha bromeado, llegar a los 15 euros que pagó ayer para pernoctar en Barcelona.

La alcaldesa de Cartagena ha aportado otro punto de vista: en su ciudad, dice Noelia Arroyo, los pisos turísticos no suponen amenaza alguna para la vivienda local. Es más, ha añadido, llama a los promotores turísticos a promover más negocio en este sector.

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La guerra y los precios

Sáez también ha instado a los alcaldes a explicar qué efectos han vivido sus ciudades por la inestabilidad causada por los enfrentamientos bélicos a los que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán debe poner fin. Los regidores han coincidido en que esos efectos en la ciudadanía se han concretado en la subida de precios de combustible y materias primas, por ejemplo en al construcción, pero que también han tenido un efecto rebote positivo por la seguridad que España ha seguido ofreciendo a sus visitantes.