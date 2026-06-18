Foro Mediterráneo, en directo | Todo preparado para la segunda jornada del Foro del Mediterráneo

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.

Un foro para tejer alianzas Empresas, administraciones, universidades y sociedad civil comparten espacio estos días en Barcelona. La filosofía del encuentro es clara: los desafíos mediterráneos exigen respuestas compartidas y alianzas duraderas.

Del conocimiento a la acción Uno de los mensajes más repetidos durante el foro es la necesidad de transformar el diagnóstico en compromisos concretos. El objetivo no es solo debatir sobre el Mediterráneo, sino impulsar soluciones aplicables desde hoy.

Todo listo para comenzar Público y ponentes están llegando ya. A escasos minutos de que se cierre ya el proceso de acreditaciones, en unos 15 minutos daremos el pistoeltazo de salida a la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo con la apertura institucional del ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu.

Economía azul El mar vuelve a situarse en el centro del debate. Expertos e instituciones analizarán cómo la investigación, la innovación y la actividad económica vinculadas al Mediterráneo pueden convertirse en un motor de prosperidad sostenible.

Turismo: crecer mejor La sostenibilidad turística centrará uno de los grandes debates de la tarde. El reto consiste en compatibilizar crecimiento económico, bienestar ciudadano y preservación de los recursos naturales en algunos de los destinos más visitados de Europa.

El Mediterráneo frente al cambio climático La adaptación climática atraviesa buena parte de los debates del foro. Desde la gestión del agua hasta la movilidad o el turismo, el cambio climático aparece como uno de los grandes desafíos compartidos por todos los territorios mediterráneos.

Talento e inteligencia artificial La transformación digital y la inteligencia artificial regresan al debate tras la mesa protagonizada ayer por Microsoft. Hoy el foco se traslada al impacto de estas tecnologías sobre la productividad, el empleo y la captación de talento.

Conectar territorios El papel de las infraestructuras de transporte volverá a estar presente en el foro. La conexión física entre territorios aparece como una condición indispensable para reforzar la competitividad y la integración mediterránea.

La cohesión social como infraestructura invisible La mediación, la convivencia y la integración social protagonizarán una de las primeras intervenciones del día. Los expertos recuerdan que la cohesión social es tan estratégica para el futuro del Mediterráneo como las infraestructuras o la energía.